Viruela del mono

SEÑOR DIRECTOR:

El 24 de junio de este año, el Ministerio de Salud decretó la alerta sanitaria por la viruela símica. Hasta el viernes pasado se habían detectado más de 50 casos solo en la Región Metropolitana. Durante este mes, la estrategia de comunicación fue deficiente, por lo que tenemos una población confundida y asustada. Al mismo tiempo, parece no existir una estrategia de testeo y vacunación, o al menos no hay nada informado desde el Ministerio. Si no se toman medidas inmediatamente, la situación será incontrolable y será demasiado tarde para enmendar lo que no se hizo a tiempo.

Isabel Amor

Directora Ejecutiva

Fundación Iguales