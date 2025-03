SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno demostró con el apagón que no cuenta con las competencias mínimas para gestionar una crisis.

Durante horas las autoridades no sabían que había pasado ni hasta cuándo el país estaría a oscuras.

Y, como es evidente, descubrieron que en la canción de Pedro Fernández estaba la solución: “si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui”. De ahí en adelante, los ministros y el Presidente se alinearon en un solo discurso: la culpa la tienen las empresas privadas. Un juicio temerario cuando no se había iniciado una investigación.

Ni una referencia a la responsabilidad del ministro de Energía por no contar con un plan de gestión de crisis, ni a la Superintendencia de Electricidad por no fiscalizar preventivamente, ni a las autoridades económicas y ambientales por no agilizar las inversiones que nos darían estabilidad energética.

Solo retórica y frases hechas, sin soluciones de fondo. Palabras vacías para la galería.

La estrategia raya en lo indebido: culpar a los demás por lo que quienes tienen el poder no hicieron.

Julio Dittborn C.