Backstage Kosmos FW 2018 de Loraine Holmes
Este viernes en el Club Hípico se presentó la nueva colección FW 2018 de la diseñadora nacional Loraine Holmes. La noche tuvo como protagonista a la modelo y actriz Josefina Montané, que cerró la pasarela con el mismo vestido que lució en la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar 2018. Aquí, el bacsktage.
Paula.cl
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