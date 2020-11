Cómo y dónde comprar a granel

Cuando se busca reducir la cantidad de residuos que se generan en la casa, comprar a granel es siempre una buena alternativa y siempre hay algo nuevo que se puede aprender. La educadora ambiental Francisca Amenábar comparte una serie de consejos para mantener en cuenta a la hora de comprar a granel.

Sobre los envases

Una ventaja de los productos a granel es evitar el uso de envases innecesarios, es por eso que a la hora de comprar tus productos debes llevar tus propias bolsas reutilizables o recipientes. En este punto, Francisca no recomienda utilizar envases de vidrio a la hora de ir a comprar, ya que pueden ser muy pesados cuando los transportamos. Por esto, es mejor optar por utilizar bolsas de género o algún tipo de recipiente más liviano.

“También se pueden reutilizar las mallas en donde vienen los kilos de limón. Si se abren con cuidado, pueden servir más adelante para este tipo de cosas, son livianas y una muy buena alternativa. Para llevar una vida sustentable no necesariamente hay que comprar todo sustentable, sino que se puede dar una nueva vida a otras cosas”, comenta.

Otra alternativa es comprar o hacer las propias bolsas de género. Así como también reutilizar envases plásticos de un solo uso donde usualmente vienen los arándanos, las frutillas o champiñones. Así no terminan en la basura y cumplen una función útil.

Ojo con las polillas

Con la llegada del calor, las polillas son más frecuentes en la cocina y pueden llegar a invadir la despensa y los productos que se compraron a granel. “Pasa que en la cocina pueden haber polillas por unas nueces que compraste y hay que tener ojo con los frascos, porque si no se lavan ni secan bien, pueden quedar con huevos de pollilas y comerse los productos”, especifica Francisca, quien recomienda utilizar recipientes herméticos.

Para la organización: lo primero que entra, lo primero que sale

El modelo FIFO (first in, first out, en sus siglas en inglés) se trata de un sistema logístico que dice lo primero que entra, es lo primero que sale. En este caso, cuando se guardan los alimentos y quedan sobras de las compras anteriores, lo recomendable es poner esos restos en el tope para que no se pasen de su fecha de consumo.

¿Dónde comprar?

Región Metropolitana

Regiones