Concurso de Cortos Paula: Pajarita
Por primera vez y para celebrar los 50 años de revista Paula, se realizó una convocatoria a los amantes del mundo audiovisual para registrar a la mujer chilena de hoy bajo la mirada de los jóvenes. Este cortometraje, realizado por Bárbara Huberman (30), fue uno de los finalistas
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