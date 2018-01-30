Concurso de Cortos Paula: Raíz
Por primera vez, revista Paula convocó a los amantes del mundo audiovisual para registrar a la mujer chilena de hoy bajo la mirada de los jóvenes. Catalina Fuenzalida y María Hurtado son las realizadoras de este cortometraje, que fue uno de los finalistas.
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