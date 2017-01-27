Paula.cl

La masa clay o arcilla polimérica es un material sintético con una textura muy parecida a la cerámica. Se endurece a 130 ºC, por lo que un horno casero es suficiente para completar el proceso de quema.

Hacer una barra de corazones con masa clay

MATERIALES

· Barra de arcilla polimérica roja y blanca

· Horno casero

· Papel aluminio

· Colgantes metálicos para collares

· Hilo encerado, cadenas o base de prendedores

1. Tomar un pedazo de masa del tamaño del corazón que se va a hacer y amasar hasta que esté moldeable. Se pueden mezclar colores. Si la masa está dura, humedecer las manos con aceite emulsionado y continuar amasando.

2. Para formar un corazón. Hacer una pelota de masa y hundir el centro con un alambre o mondadientes. Seguir modelando hasta obtener la forma del corazón deseada.

3. Si se van a hacer cuentas o mostacillas, colocar los colgantes metálicos o hacer un agujero con un alambre.

4. Hornear sobre papel aluminio por 15 minutos a 130 °C o según las indicaciones del fabricante.

5. Dejar enfriar y retirar del horno.