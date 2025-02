El rol de los padres para evitar la manipulación sexual en adolescentes

Presión para tener relaciones sexuales: Puede manifestarse mediante insistencia directa, traspaso progresivo de límites no acordados o chantajes emocionales como “si no lo hacemos, voy a mirar a otras”.

Uso de frases manipuladoras: Expresiones como me harías muy feliz si hicieras esto por mí“, “si realmente me amaras, te importaría que yo esté feliz”, “no te pongas así, sólo es un juego, no pasa nada”, “tienes que confiar en mí, no te haría daño” y “las parejas que se aman hacen esto, buscan generar culpa y presión en la otra persona, haciendo que ceda a algo que no desea.