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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Francisca Vilches: El poder de una experta

    Fran se dedica a la búsqueda y rescate de objetos de épocas pasadas que contengan parte de nuestra historia y memoria colectiva. Con su socio y pareja Fernando Domínguez crearon Hasta que te Encontré, y con sus tesoros prestan servicios de dirección de arte, ambientación y rental. Acá nos cuenta cómo mantener el color de su pelo y así poder darle segundas, terceras y cuartas oportunidades tal como a los objetos que rescata.

    Por 
    Revista Paula
    458

    Paula 1221. Sábado 11 de marzo de 2017.

    ¿Cómo describirías tu pelo?

    Es versátil, puedo hacer con él lo que quiera porque tiene buena memoria. Lo he usado de todas las formas, largos y colores y lo considero como parte fundamental del carácter de una persona.

    ¿Cómo cuidas tu color rubio en verano?

    Por un verano "no naranja" aplico matizantes violetas para compensar la tendencia natural que tenemos las morenas de oxidar los rubios forzosos.

    7563

    ¿Cuál es tu secreto para que se vea así de bien?

    El shampoo EverPure Blonde L'Oréal Paris Hair Expertise tiene la gracia de dejar el casco muy limpio, pero a la vez hidrata muy bien los largos (para mí es vital que bajo la ducha al pasar los dedos por mi cabeza escuche ese sonido de lavado de platos). Es el producto perfecto para las que tenemos pelo graso en las raíces y seco en las puntas. No está de más decir que un pelo lindo es el fiel reflejo de nuestro ánimo por lo que ¡una buena vida sexual con la pareja es el mejor secreto!

    ¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?

    Los productos libres de sulfatos prolongan los alisados semipermanentes si es que te hiciste uno. Además, L'Oréal Paris Hair Expertise no testea sus productos capilares en animales, lo que para mí es fundamental.

    Everpure Blonde de L'Oreal Paris Hair Expertise

    4563

    Sistema cuidado del color para todo tipo de rubios. Su fórmula color violeta neutraliza los tonos anaranjados del cabello rubio, mientas el aceite botánico de iris hidrata el cabello seco y sobre procesado. www.hairexpertise.cl

    Más sobre:publireportajesanocabellolorealRubio

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