Gua Bao de lomo saltado
Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.
Para 12 unidades
600 de harina
60 g de azúcar
20 g de sal
4 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas de vinagre
1 cucharada de levadura seca
800 g de filete o lomo, en cubos pequeños
1 cucharadita de jengibre rallado
Ají amarillo, sal y pimienta
Papas fritas hilo
Nabo y/o pepinillos encurtidos
Hojas de cilantro
1. En un bol colocar la harina, azúcar, sal, 2 cucharadas de aceite, vinagre y levadura, mezclar bien hasta integrar. Amasar y trabajar la masa hasta que esté suave y elástica. Hacer una bola, tapar el bol con papel plástico, hacer unos hoyos para dejar respirar la masa y dejar reposar en un lugar tibio 1 hora o hasta que doble su volumen.
2. Dividir la masa en 12 bolas y en una superficie lisa uslerear cada bola en forma de óvalo, doblar y colocar un trozo de papel mantequilla entremedio, dejar reposar nuevamente 1 hora.
3. Mientras tanto, en un bol colocar la carne, jengibre y sazonar con ají, sal y pimienta y dejar marinar 15 minutos. En un sartén calentar el resto del aceite a fuego alto, agregar la carne marinada y saltear hasta dorar.
4. En un wok con agua hirviendo colocar una vaporera forrada con papel mantequilla, encima colocar de a poco los baos, tapar y cocinar a fuego medio hasta que la masa esté cocida. Si fuera necesario, agregar más agua caliente al wok. Retirar los baos, eliminar el papel de entremedio y rellenar con la carne, papas fritas, nabo y cilantro. Repetir el mismo procedimiento con el resto de baos y rellenos. Servir de inmediato.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.