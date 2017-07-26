Gua Bao de lomo saltado

Paula 1231. Sábado 29 de julio de 2017.

Para 12 unidades

600 de harina

60 g de azúcar

20 g de sal

4 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de vinagre

1 cucharada de levadura seca

800 g de filete o lomo, en cubos pequeños

1 cucharadita de jengibre rallado

Ají amarillo, sal y pimienta

Papas fritas hilo

Nabo y/o pepinillos encurtidos

Hojas de cilantro

1. En un bol colocar la harina, azúcar, sal, 2 cucharadas de aceite, vinagre y levadura, mezclar bien hasta integrar. Amasar y trabajar la masa hasta que esté suave y elástica. Hacer una bola, tapar el bol con papel plástico, hacer unos hoyos para dejar respirar la masa y dejar reposar en un lugar tibio 1 hora o hasta que doble su volumen.

2. Dividir la masa en 12 bolas y en una superficie lisa uslerear cada bola en forma de óvalo, doblar y colocar un trozo de papel mantequilla entremedio, dejar reposar nuevamente 1 hora.

3. Mientras tanto, en un bol colocar la carne, jengibre y sazonar con ají, sal y pimienta y dejar marinar 15 minutos. En un sartén calentar el resto del aceite a fuego alto, agregar la carne marinada y saltear hasta dorar.

4. En un wok con agua hirviendo colocar una vaporera forrada con papel mantequilla, encima colocar de a poco los baos, tapar y cocinar a fuego medio hasta que la masa esté cocida. Si fuera necesario, agregar más agua caliente al wok. Retirar los baos, eliminar el papel de entremedio y rellenar con la carne, papas fritas, nabo y cilantro. Repetir el mismo procedimiento con el resto de baos y rellenos. Servir de inmediato.