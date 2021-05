Horóscopo de la semana: “Las preguntas que nos hemos hecho cobrarán un sentido trascendental”

Con el comienzo el tránsito de Júpiter en Piscis la semana pasada, la energía nos conecta con mucha intensidad a la compasión y la imaginación. Estaremos sintiendo con muchas ganas el paso del Sol al signo de Géminis, que nos pondrá a buscar y entender espiritualmente dónde estamos situadas.

Piscis es un signo imaginativo y conectado con la espiritualidad, el perdón y la trascendencia del alma. Antes de que se descubriera a su regente, Neptuno, los antiguos pensaban que Júpiter era quien representaba la energía pisciana. El paso de este planeta por este signo, que percibiremos como probadita hasta julio de este año, nos llama a encender una vela inconsciente que no hemos sido capaces de entender hasta ahora.

Se dice que los piscianos son personas que están al servicio de los demás, queriendo siempre salvarnos, entendernos y apoyarnos. Júpiter, representando la expansión de esta conciencia, nos pide la conexión ulterior con esta sensibilidad. Es posible que esta semana, especialmente por la entrada del Sol a Géminis, estemos mucho más intuitivas y sensibles a lo que ocurre alrededor de nosotras.

Esta energía también nos llama a buscar premisas espirituales desde adentro hacia afuera. Con el eclipse, que ocurrirá el día 26, haciendo un ángulo tenso a Júpiter, es posible que encontremos despertares espirituales de formas no tan convencionales. Esta energía es sumamente creativa y poco lógica, por lo que si sientes que necesitas expresar algo que está ocurriendo adentro de ti, este es el momento perfecto para hacerlo.

El paso del Sol al signo Géminis ocurrirá este viernes, y nos obligará de lleno a encontrar nuevas respuestas. Todas las preguntas que nos hemos venido haciendo desde el comienzo de marzo empezarán a cobrar un sentido más trascendental, lo que nos obligará a salir de la zona de confort a mirar, observar, socializar y entender.

Nuestra imaginación estará muy activa, por lo que el mundo onírico nos revelará información importante. No te olvides de pedirle a tus guías que manifiesten de manera clara sobre lo que quieres saber a través de lo que sueñas. Pueden ser respuestas a preguntas antiguas, la raíz de ciertas penas y dolores, o simplemente que te envíen un mensaje de consuelo ante momentos confusos y aciagos.

En estos días tan intuitivos, es posible que sintamos que no tenemos rumbo o que la cabeza no sabe por dónde partir. Aprovecha la energía saliente de Tauro para percibir en tu cuerpo cómo operan tus emociones. Date un momento para estar en quietud y escuchar el eco de tu espíritu en tus huesos y piel. Los maestros nos están hablando y no podemos dejarlos de lado. Prende tu altar y agradece por la conexión.