Los múltiples beneficios de la leche dorada

Canela, clavo de olor, cardamomo, jengibre, pimienta negra y cúrcuma. Seis potentes especies dan vida a esta bebida originaria de la India, cuyo consumo se ha popularizado por sus múltiples propiedades. Una suerte de “cúrcuma latte” que se puede hacer en la casa, comprar preparado o disfrutar en restaurantes y cafeterías.

Aunque se puede tomar fría o caliente, la preparación de leche dorada o golden milk puede ser también con leche vegetal o animal además de las especies, así como complementar con ghee o té matcha.

Desde hace más de un año que Marcela Gálvez (32), terapeuta ayurveda y especialista en nutrición, (@ayurvitha) se toma una taza de leche dorada a media mañana. La mezcla que ella misma hace la combina con leche de almendras, también preparada por ella, y miel. “Empecé a tomarla porque todos los inviernos me resfriaba y sufría de sinusitis. En el tiempo que llevo tomándola mi sistema inmune ha mejorado y a la fecha no me he resfriado. Además, me ha ayudado con mis malestares de colon, ya no sufro de inflamación”, cuenta. Para ella la clave para que quede sabrosa es la cantidad que se agrega: aconseja prepararla en una olla y hacer dos o tres tazas para tenerla lista.

Sus beneficios

Esta fórmula dorada ayuda a desinflamar, nutrir, depurar, energizar y al mismo tiempo “sedar” sanamente el cuerpo. Esta última razón es por la cual se recomienda consumirla antes de dormir.

Poder antiinflamatorio: la cúrcuma —el principal ingrediente de la leche dorada— por años se ha usado en la medicina ayurvédica y china para tratar la inflamación. Sus bondades, entre otras, son ayudar a aliviar dolores en articulaciones y músculos. Es además rica en antioxidantes, fundamentales para un sistema inmune regulado.

Combatir los resfriados: la cúrcumina (activo de la cúrcuma) posee propiedades broncodilatadoras con el potencial de mejorar las defensas naturales, pudiendo prevenir los resfriados del invierno.

Digestión: su consumo ayuda a prevenir los malestares digestivos, ya que la cúrcuma controla la acidez y mejora la digestión de los alimentos. A esto se suman que la pimienta, la canela y el jengibre estimulan el “fuego digestivo” (concepto de la medicina ayurvédica sobre la capacidad digestiva de transformar alimentos en sustancias asimilables para el cuerpo), mejorando su capacidad de digerir alimentos y asimilar nutrientes.

Mejor dormir: Otra de las bondades de la cúrcuma es que auxilia al sistema nervioso, ayudando a relajarse, calmarse y conciliar el sueño. Una taza antes de dormir sería sinónimo de un sueño reparador y un buen aliado para quienes sufren de insomnio.

Un dato para probarla

La terapeuta ayurvédica y creadora de Manuka (@manuka.cl), Manuela Ossa, después de varias pruebas lanzó hace dos años su propia receta que llamó Elixir Solar. A la canela (que usa en una concentración de entre 40 y 50%), clavos de olor, cardamomo, jengibre, pimienta negra y cúrcuma, les sumó maca y lúcuma para hacer una receta con un dulzor natural para que su consumo sea más agradable. “He probado con varias bebidas vegetales y la que más me gusta es con arroz, que aporta un dulzor ideal para los días fríos. De todos modos recomiendo sumarle a la receta miel o panela”, dice.

Cómo prepararlo: Manuela recomienda calentar la leche (vegetal o de vaca) en una ollita y una vez que hierva, agregar una cucharadita de té de la mezcla de especies y servir. Para lograr espuma se puede usar un batidor manual.

También en preparaciones y frío: “Dos recetas que me gustan mucho son preparar un porridge de avena con leche y un poco de leche dorada. En el verano, también la mezclo en la juguera con plátano congelado, leche y hielo”, dice.

$13.900 y rinde para aprox 30/ 40 preparaciones, en https://www.instagram.com/manuka.cl/

Dos cafeterías para tomarla

-Quinoa: Desde octubre de 2019 en este restorán de Vitacura venden su “turmic golden latte” que se puede pedir con leche de avena, almendras, entera, descremada o sin lactosa, $3.100. @quinoarest

-Café Mudra: Disponible con leche de almendra, soya o coco, la preparación de esta cafetería de Pocuro es con miel y pimienta cayena si así lo prefieren los clientes. $3.300. @cafemudra