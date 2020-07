Martes casero: cómo hacer un risotto de mote con callampas, zapallo y peras caramelizadas en casa

Fernanda Giacaman Heresi (@unacocina_feliz), es una diseñadora y cocinera amateur, que prepara platos diferentes, vegetarianos, ricos y muy fáciles de hacer. Su gusto por la cocina viene desde chica. Es de familia árabe, numerosa, donde la mesa siempre ha sido un reflejo de cariño, preocupación y buenos momentos, por lo que heredó este gusto por hacer feliz a la gente que la rodea a través de sus recetas. “Creo que la cocina tiene que ver con la intuición, el gusto, la espontaneidad y el disfrute del proceso de lo que estás preparando”. Su idea es darle un empujón a todas esas personas que ven el cocinar como algo muy complejo, intentando explicar cada receta de la manera más fácil y cercana.

“He tenido la suerte de poder probar muchos sabores diferentes y tener un registro mental de ellos. Eso me ayuda un montón al momento de cocinar”, dice. Infaltables en su cocina son los condimentos y especias, las frutas y verduras, el huevo y buena música. Cuenta que lo que más la mueve son los proyectos sociales, el contacto con las personas y los oficios. Para esta receta, dice, se puede usar el tipo de queso de la preferencia de cada una. “Si no tienes tomates deshidratados o callampas, usa tomates picados o tomate cherry picado en mitades y más champiñones. Agrégalo al sofrito, antes de los champiñones. Y si no tienes mote, puedes hacer lo mismo con arroz de grano corto o arroz normal bien lavado”, explica. Como reemplazo de las peras se pueden usar cebollas caramelizadas: cebolla en pluma, salsa de soja, un toque de sal y pimienta y cocinar tapado a fuego bajo.

Inscríbete en su live del martes 28 a las 19:30, aquí.

Risotto de mote con callampas, zapallo y peras caramelizadas

Ingredientes para 4 porciones

1 taza mote, remojado de la noche anterior

½ taza de mezcla de callampas y tomates deshidratados

1 y ½ taza de vino blanco

80 g de queso parmesano, rallado

2 cdas de queso crema

1 taza puré de zapallo asado

200 g de champiñones, cortados en láminas

1 cda de mantequilla

2 cdas de aceite de oliva

½ cebolla, en cubos

½ lt de caldo de verduras caliente

1 diente de ajo

½ cdta de romero

1 cdta de paprika

1 cdta de pimienta

Perejil

Para las peras

2 peras

1 taza vino tinto

2 cdta de alulosa o 4 cdtas de azúcar

½ taza de agua tibia

1 cdta de mantequilla

1 cda de aceite de oliva

1 cdta de canela

Sal y pimienta

Preparación

1. En una lata para horno, poner el zapallo con cáscara y un poco de aceite de oliva y sal a asar a 180ºC por 25 minutos o hasta que esté blando. Cuando esté listo, quitar la cáscara y procesar hasta obtener un puré sin grumos. En una olla o sartén, agregar el mote (remojado de la noche anterior y lavado) y cocinar con ½ lt de caldo de verduras tapado a fuego medio bajo por 15 minutos o hasta que esté al dente. Va a quedar caldo una vez listo. En una olla pequeña, agregar las callampas y tomates deshidratados con ½ taza de vino blanco y cocinar a fuego bajo y tapado para que se hidraten por 15 minutos. Revolver de vez en cuando.

2. En un sartén caliente, agregar la mantequilla y aceite de oliva. Derretir bien y agregar el ajo picado y dorar levemente. Agregar la cebolla, saltear y agregar un poco de sal. Agregar el jugo que va a salir de las callampas y tomates y mezclar bien. Picar los tomates y callampas y agregar al sartén. Condimentar con romero, pimienta y paprika. Revolver bien y agregar los champiñones en láminas y 1 taza de vino blanco. Mezclar y cocinar a fuego medio bajo.

3. Pelar las peras y cortarlas en julianas o tiritas. En un sartén con la mantequilla y aceite de oliva caliente, agregar las tiras de pera, mezclar bien y agregar una pizca de sal, pimienta y 1 cdta de canela. Revolver y agregar ½ taza de vino tinto. Mezclar y cocinar tapado por 5 minutos a fuego medio bajo. En un bol, disolver ½ taza de agua tibia con 2 cdtas de endulzante o 4 de azúcar y agregarla a las peras. Dejar cocinar por 5 minutos más y agregar el resto del vino tinto. Cocinar destapado a fuego medio, revolviendo de vez en cuando hasta que las peras estén blandas y casi no quede líquido.

4. Agregar el mote con su caldo al sofrito del sartén. Mezclar bien y dejar cocinar a fuego alto por 5 minutos para que se evapore un poco el líquido. Bajar el fuego a medio y agregar el queso crema. Mezclar bien y poco a poco ir incorporando el queso parmesano hasta que se derrita por completo. Agregar el puré de zapallo y mezclar bien y sacar del fuego.

5. Servir el risotto de mote, agregar peras caramelizadas encima y decorar con perejil.