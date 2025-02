Milla Kaplan González: la joven diseñadora chilena que destaca en el Premio Nacional de Moda en Mallorca

“Mi pasión por la moda viene desde niña. Siempre me ha gustado el arte y, desde muy pequeña, mi manera de expresarlo ha sido mediante la moda. Es, y sigue siendo, una herramienta para comunicarme”, dice la diseñadora Milla Kaplan González, quien a sus 21 años ha logrado lo que muchos diseñadores sueñan: destacar en un certamen de renombre internacional.

Nacida en Santiago y radicada en Palma de Mallorca desde 2022, esta joven creadora ha sido reconocida con uno de los accésits baleares en la 5ª edición de la Bienal del Diseño Mallorca Design Day (MDD), un festival que busca descubrir y premiar nuevos talentos en disciplinas como la moda, el interiorismo y el paisajismo, que en esta edición puso el foco en la ‘Inteligencia Artesanal’, un concepto que fusiona la tradición con la innovación, integrando técnicas artesanales con nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

Los miembros del jurado valoraron cómo se ha reinterpretado dicho paradigma en cada propuesta; tuvieron en cuenta el conocimiento técnico, el uso de la IA, la creatividad intuitiva y la aplicación de enfoques innovadores que respetan y evolucionan nuestra cultura artesanal, uniendo lo mejor de la tradición y la modernidad.

Gracias a este reconocimiento, Milla presentará su trabajo en la pasarela de la gran gala final de MDD el próximo 21 de marzo en la Fàbrica Ramis de Inca.

– Tu colección Fragments está inspirada en Rafael Tur Costa. ¿Qué te atrajo de su obra y cómo la interpretaste en tus diseños?

Lo que me atrajo de su obra es su minimalismo y el uso de colores. Quise rendir homenaje a su carrera y a su historia, expresando su evolución artística en mi colección. En sus inicios, utilizaba tonos oscuros y, con el tiempo, incorporó colores más claros. Busqué replicar esa transición a través de mis diseños, comenzando con looks en negro que progresivamente se aclaran. También pinté a mano las prendas para recrear las texturas características de su trabajo.

– Mallorca Design Day tiene como eje la ‘Inteligencia Artesanal’. ¿Qué significa este concepto para ti y cómo lo aplicaste en tu propuesta?

Para mí, este concepto representa una herramienta del futuro que, queramos o no, formará parte del diseño. En mi caso, la utilicé para facilitar un proceso que me resulta desafiante: obtener los colores deseados en tintes naturales. Aunque me gusta la sorpresa del resultado, usé inteligencia artificial para orientarme sobre qué materiales y cantidades emplear, logrando así un mayor control sin perder la esencia del proceso artesanal.

– Recibir este reconocimiento tan joven es un gran impulso. ¿Cuáles son tus planes y sueños a futuro en el mundo de la moda?

Es muy motivador porque aún estoy estudiando y mis colecciones forman parte de mis trabajos académicos. Ser reconocida por expertos externos es impactante para mí. Me emociona saber que mi trabajo inspira a otras personas. Mi objetivo es seguir expresándome a través de la moda y que quienes vean mis diseños puedan conectar con ellos. A futuro, me gustaría encontrar mi propio camino, ya que no me identifico del todo con las rutas tradicionales en la industria. Quiero construir algo que realmente tenga sentido para mí.

– ¿Cómo ha influido tu experiencia en Chile y en Mallorca en tu identidad como diseñadora?

Mi experiencia en ambos lugares ha sido clave en mi desarrollo. Sobre todo Chile porque viví hasta los 18 años ahí, donde mi aprendizaje fue muy autodidacta, ya que en mi entorno, fuera de mi familia, el arte no tenía una presencia fuerte. Y en Mallorca pude explorar más y abrirme a nuevas perspectivas. Siento que traigo conmigo la esencia de mi hogar y la expreso en mis creaciones.

– En un contexto donde la tecnología y la artesanía convergen, ¿crees que el futuro de la moda debe centrarse en esta combinación?

Creo que sí, siempre y cuando tenga sentido para el diseñador o el artista. Es una herramienta que, si se usa bien, puede aportar muchísimo. Aún hay mucho por descubrir y entender. Yo misma solo he explorado una pequeña parte de lo que la inteligencia artificial puede ofrecer, pero ya con ese conocimiento logré obtener los colores exactos que buscaba en mi colección. Sin duda, queda mucho por experimentar y aprovechar en esta convergencia entre tecnología y tradición.