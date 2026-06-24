Terremoto sacude varias regiones de Venezuela y remece fuerte Caracas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto ocurrió a las 18:04 hora local cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 km al oeste de Caracas. Sin embargo, las localizaciones y magnitudes son preliminares y están siendo revisadas, indicó el diario El País. El temblor también afectó a la capital, Caracas, a unos 170 kilómetros, donde varios testigos dieron cuenta de un fuerte sismo.

Según el diario El País, el sismo obligó a la evacuación de numerosos edificios en Caracas, algunos de los cuales habrían sufrido graves daños, según se observó en imágenes difundidas en redes sociales.

🔴 #URGENTE | Informes preliminares de derrumbe de estructuras en Caracas, Venezuela, por el fuerte terremoto. pic.twitter.com/Cj1jiqzqsZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Un testigo informó que aparecieron grietas en su apartamento y que los vidrios se rompieron, según reportó la agencia Reuters.

“Ha ocurrido un evento sísmico que, todo indica, es muy superior a 7 de magnitud”, dijo el Ministerio del Interior, Diosdado Cabello. “Se ha sentido desde Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira de manera más fuerte”.

Cabello confirmó que se desplomaron varios edificios en Caracas y que hay varias zonas con situaciones “alarmantes desde el punto de vista gráfico” en la capital. Se trata de Palos Grandes, que es zona sísmica, y Altamira, donde se ha desplomado un edificio entero. El ministro alertó para que las personas no se queden en sus casas ante el peligro de réplicas. Se desconoce aún el alcance de los heridos y si hay fallecidos.

Hasta el cierre de esta edición, no había conteo oficial de víctimas, pero imágenes y videos divulgados en redes sociales dan cuenta de daños en edificios e infraestructuras en Caracas.

“Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas”, reportó una periodista de la agencia AFP en Venezuela.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

María Romero, una pensionista de 80 años que vive en el sur de Caracas, contó a Reuters que la policía la ayudó a evacuar su edificio. “Este terremoto fue horrible, incluso peor que el de 1967”, añadió.

Según videos grabados por testigos de Reuters, había camiones de bomberos en las calles de Caracas y las fachadas de algunos edificios habían sufrido daños importantes.

Muchos residentes de Caracas se quedaron sin luz o sin servicio de internet inmediatamente después del terremoto.

Un testigo declaró que se habían formado grietas en la pared lateral de su apartamento y que el cristal de la entrada se había hecho añicos. Poco después, se cortó la luz, añadió el testigo.