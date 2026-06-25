La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”

Brasil está en la segunda ronda de la Copa del Mundo. El Scratch goleó por 3-0 a Escocia y terminó primero en el Grupo C. Tras el triunfo en Miami, el plantel de los pentacampeones no pudo eludir su alegría al superar esta valla.

“Era importante para nosotros evolucionar rápidamente durante los partidos. Jugamos mejor que contra Haití. Tuvimos el control y un buen posicionamiento en el campo, lo que facilita mucho las cosas para los suplentes. El equipo debe estar satisfecho, pero con los pies en la tierra, porque aún queda mucho trabajo por delante”, aseguró el lateral Danilo.

Además, el jugador de Flamengo destacó la cohesión que ha encontrado el plantel en estos primeros partidos mundialistas. Rasgo que quedó de manifiesto en la contundente victoria sobre los británicos.

“Es importante que crezcamos en este aspecto. Nuestra oportunidad en este Mundial es que todos lo demos todo, en cuerpo y alma; todos están entendiendo este espíritu. Hoy fue una demostración de ello. Las distancias en el marcador fueron justas, todos estuvimos más unidos, logramos tener la posesión en la mayoría del partido”, afirmó el zaguero.

En la misma línea, el volante Bruno Guimaraes resaltó que “lograr tres asistencias en tres partidos es muy bueno. Nosotros, los del mediocampo, somos el corazón del equipo, siempre tenemos que estar en movimiento, facilitando el juego. Si comparamos el primer partido con este, hemos mejorado mucho. Todavía hay mucho que mejorar, pero hoy, en mi opinión, controlamos el partido desde el principio”.

Elogios a Neymar

Una de las grandes novedades de la Canarinha fue el regreso de Neymar. Ausente de los dos primeros partidos, el jugador de Santos pudo estrenarse en la Copa del Mundo 2026 tras ingresar en el último cuarto del encuentro.

“Ney tuvo la oportunidad de jugar porque se lo merecía, trabajó y entrenó para recuperarse con gran profesionalismo. Por sus cualidades, puede ayudar al equipo en este Mundial. Jugó bien en los pocos minutos que estuvo en cancha. Neymar no necesita motivación para jugar, ningún jugador la necesita para vestir la camiseta de Brasil. Neymar tiene 34 años y tiene la misma pasión que un niño por jugar para Brasil”, afirmó el técnico Carlo Ancelotti.

Sobre el mismo punto, Bruno Guimaraes agregó que “es una estrella, un genio, un modelo a seguir para todos nosotros. Intentamos hacer todo lo posible para que se sienta cómodo cuando entra al campo, para darle pases limpios. Es un tipo especial; además de ser un gran jugador, es una gran persona”.

La alegría de Vini

Vinícius Júnior volvió a ser la figura del partido y clave en la clasificación de la Verdeamarelha. Contra los escoceses, el atacante de Real Madrid anotó dos veces para sumar cuatro en la cita planetaria. Incluso, anotó de cabeza, algo que no es una de las fortalezas de su juego. Tras el partido, el delantero confió el desafío que le propuso el técnico italiano.

“No me preocupan las estadísticas, sino hacer mi trabajo lo mejor posible. Hoy incluso marqué de cabeza, algo que le prometí al entrenador; me dijo que era casi imposible y que me daría un regalo, así que esperaré porque son logros importantes. Tengo que mantenerme feliz. Sobre el rival de la próxima fase, no podemos elegir, el Mundial siempre es difícil, sea quien sea el rival, tenemos que estar preparados porque va a ser un gran partido”, dijo entre risas el goleador.

Palabras que fueron refrendadas por el adiestrador europeo, quien sostuvo que “es gratificante que Vini brille, no tenía dudas de que llegaría a este Mundial de la mejor manera. Para él, es un honor jugar con la selección nacional. Lo está haciendo muy bien, incluso marcó de cabeza, algo muy raro en él. Yo no soy quien va a descubrir a Vini. Para mí, Vini es de primera categoría. Obviamente, es uno de los mejores del mundo”.