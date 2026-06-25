SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”

    La figura de Real Madrid y autor de cuatro goles en este Mundial no pudo esconder su satisfacción tras avanzar a la otra ronda. Asimismo, el DT italiano confirmó que “es uno de los mejores del mundo”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba

    Brasil está en la segunda ronda de la Copa del Mundo. El Scratch goleó por 3-0 a Escocia y terminó primero en el Grupo C. Tras el triunfo en Miami, el plantel de los pentacampeones no pudo eludir su alegría al superar esta valla.

    “Era importante para nosotros evolucionar rápidamente durante los partidos. Jugamos mejor que contra Haití. Tuvimos el control y un buen posicionamiento en el campo, lo que facilita mucho las cosas para los suplentes. El equipo debe estar satisfecho, pero con los pies en la tierra, porque aún queda mucho trabajo por delante”, aseguró el lateral Danilo.

    Además, el jugador de Flamengo destacó la cohesión que ha encontrado el plantel en estos primeros partidos mundialistas. Rasgo que quedó de manifiesto en la contundente victoria sobre los británicos.

    “Es importante que crezcamos en este aspecto. Nuestra oportunidad en este Mundial es que todos lo demos todo, en cuerpo y alma; todos están entendiendo este espíritu. Hoy fue una demostración de ello. Las distancias en el marcador fueron justas, todos estuvimos más unidos, logramos tener la posesión en la mayoría del partido”, afirmó el zaguero.

    En la misma línea, el volante Bruno Guimaraes resaltó que “lograr tres asistencias en tres partidos es muy bueno. Nosotros, los del mediocampo, somos el corazón del equipo, siempre tenemos que estar en movimiento, facilitando el juego. Si comparamos el primer partido con este, hemos mejorado mucho. Todavía hay mucho que mejorar, pero hoy, en mi opinión, controlamos el partido desde el principio”.

    Elogios a Neymar

    Una de las grandes novedades de la Canarinha fue el regreso de Neymar. Ausente de los dos primeros partidos, el jugador de Santos pudo estrenarse en la Copa del Mundo 2026 tras ingresar en el último cuarto del encuentro.

    “Ney tuvo la oportunidad de jugar porque se lo merecía, trabajó y entrenó para recuperarse con gran profesionalismo. Por sus cualidades, puede ayudar al equipo en este Mundial. Jugó bien en los pocos minutos que estuvo en cancha. Neymar no necesita motivación para jugar, ningún jugador la necesita para vestir la camiseta de Brasil. Neymar tiene 34 años y tiene la misma pasión que un niño por jugar para Brasil”, afirmó el técnico Carlo Ancelotti.

    Sobre el mismo punto, Bruno Guimaraes agregó que “es una estrella, un genio, un modelo a seguir para todos nosotros. Intentamos hacer todo lo posible para que se sienta cómodo cuando entra al campo, para darle pases limpios. Es un tipo especial; además de ser un gran jugador, es una gran persona”.

    La alegría de Vini

    Vinícius Júnior volvió a ser la figura del partido y clave en la clasificación de la Verdeamarelha. Contra los escoceses, el atacante de Real Madrid anotó dos veces para sumar cuatro en la cita planetaria. Incluso, anotó de cabeza, algo que no es una de las fortalezas de su juego. Tras el partido, el delantero confió el desafío que le propuso el técnico italiano.

    “No me preocupan las estadísticas, sino hacer mi trabajo lo mejor posible. Hoy incluso marqué de cabeza, algo que le prometí al entrenador; me dijo que era casi imposible y que me daría un regalo, así que esperaré porque son logros importantes. Tengo que mantenerme feliz. Sobre el rival de la próxima fase, no podemos elegir, el Mundial siempre es difícil, sea quien sea el rival, tenemos que estar preparados porque va a ser un gran partido”, dijo entre risas el goleador.

    Palabras que fueron refrendadas por el adiestrador europeo, quien sostuvo que “es gratificante que Vini brille, no tenía dudas de que llegaría a este Mundial de la mejor manera. Para él, es un honor jugar con la selección nacional. Lo está haciendo muy bien, incluso marcó de cabeza, algo muy raro en él. Yo no soy quien va a descubrir a Vini. Para mí, Vini es de primera categoría. Obviamente, es uno de los mejores del mundo”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolVinícius JuniorSelección de BrasilCarlo AncelottiSelección de EscociaDaniloBruno Guimaraes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Las irregularidades migratorias que reveló la Contraloría en el sistema de visado por reunificación familiar

    Niños haitianos: Tohá defiende memorándum de Thayer y partidos de SD se cuadran con Contraloría

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    Lo más leído

    1.
    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    Cifras en medio de las polémicas: los millonarios ingresos de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura
    Chile

    Senado aprueba idea de legislar de megaproyecto con los votos justos y Araya (PPD) se abstiene en señal de apertura

    Las irregularidades migratorias que reveló la Contraloría en el sistema de visado por reunificación familiar

    Niños haitianos: Tohá defiende memorándum de Thayer y partidos de SD se cuadran con Contraloría

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”
    Negocios

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”
    El Deportivo

    La alegría de Vinícius: “Ancelotti me dijo que era casi imposible que anotara de cabeza, así que ahora espero mi regalo”

    Pese a una jornada llena de errores: la U reacciona sobre el final ante La Calera y le arrebata un empate en la Copa Chile

    “Es injusta y clasista; raya lo inconstitucional”: Aníbal Mosa anuncia que Colo Colo apelará sanción contra Javier Correa

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella
    Cultura y entretención

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    La canción de The Beatles de la que Paul McCartney se siente más orgulloso (y no es la que piensas)

    Pedropiedra llevará su show interactivo “La Tómbola” al sur de Chile

    Acusaciones de “remilitarización” y expansión de FF.AA. con poca transparencia elevan tensión entre China y Japón
    Mundo

    Acusaciones de “remilitarización” y expansión de FF.AA. con poca transparencia elevan tensión entre China y Japón

    Terremoto sacude varias regiones de Venezuela y remece fuerte Caracas

    SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo 7,2 en Venezuela

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé