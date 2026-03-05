SUSCRÍBETE
    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Después de cuestionar los modelos de amor que asfixiaban, muchas personas aprendieron a protegerse demasiado. La autonomía emocional se ha convertido en una especia de virtud, incluso cuando empieza a vaciar nuestros vínculos.

    Por 
    María Jesús Sandoval

    Durante mucho tiempo se nos dijo que amar era fusionarse. Que el otro debía ser refugio, proyecto, sentido y pertenencia. Después aprendimos, a veces a golpes, que ese modelo asfixiaba. Y como suele pasar, en el intento por no repetir lo anterior, nos fuimos al extremo opuesto. Hoy, en la vida de pareja, parece exigirse exactamente lo contrario: no necesitar demasiado, no pedir demasiado, no incomodar demasiado. Antes el riesgo era perderse en el otro; ahora, parecería que el peligro es necesitarlo.

    Las relaciones actuales se construyen con una promesa implícita de liviandad. Se conversa, se comparte, se duerme juntos, se acompaña el día a día, pero algo queda siempre en suspenso. No se pregunta demasiado, no se exige demasiado, no se espera demasiado. La autonomía se valora como una virtud moral incuestionable y cualquier gesto de dependencia despierta sospecha, como si necesitar al otro fuera una falla personal y no una condición básica de cualquier vínculo humano.

    Así, muchos aprendemos a amar con el freno de mano puesto. Decimos que estamos bien solos, que no necesitamos a nadie, que “si se da, se da”, mientras miramos el teléfono esperando un mensaje que confirme que importamos más de lo que nos atrevemos a admitir. Entregamos cariño dosificado, compromiso a prueba y palabras medidas. No porque falte deseo, sino por miedo a quedar expuestos, a mostrar demasiado pronto lo que sentimos y que el otro tenga la posibilidad —real o imaginada— de herir.

    En nombre de esta libertad afectiva, las relaciones funcionan mientras no exijan demasiado. Son cómodas cuando todo fluye, cuando hay humor, intimidad y planes livianos. Pero cuando aparece el apego, el conflicto o la expectativa de continuidad, algo se tensa. Se sostienen como membresías sin permanencia, fáciles de cancelar y sin demasiadas explicaciones. Vínculos que se administran con cautela, como si siempre hubiera que estar listos para retirarse. En ese contexto, no resulta extraño que un mensaje ambiguo, un silencio prolongado o un simple “ok” activen una cadena de dudas e interpretaciones. Cuando no hay acuerdos claros ni continuidad asegurada, el sentido del vínculo se externaliza: antes se le preguntaba a amigas, hoy también a terapeutas, y cada vez más a ChatGPT, convertido en intérprete emocional de conversaciones que nadie se atreve a clarificar directamente.

    Paradójicamente, cuanto más se huye del compromiso para proteger la identidad individual, más frágil se vuelve esa identidad. Se termina dependiendo de la validación constante, de la atención ajena, de la ilusión de control. La independencia emocional absoluta se parece demasiado a un departamento vacío: ordenado, silencioso, impecable desde afuera, pero difícil de habitar cuando la vida se pone cuesta arriba.

    En la clínica aparece una verdad incómoda: muchas personas desean estabilidad, cuidado y permanencia, pero han aprendido a esconder ese anhelo como si fuera algo vergonzoso. Quieren que alguien se quede, pero temen pedirlo. Quieren confiar, pero desconfían de su propia necesidad. Confundir dependencia con debilidad ha dejado a muchos emocionalmente huérfanos, actuando como adultos autosuficientes mientras por dentro siguen esperando que alguien los elija sin condiciones.

    Así, la vida de pareja se transforma en un espacio de cálculo permanente. Cuánto doy, cuánto muestro, cuánto arriesgo. Se mide el tiempo de respuesta, el tono de los mensajes, la distancia justa entre cercanía y retirada.

    El problema no está en elegir entre libertad o vínculo, sino en no tolerar la tensión entre ambos. Toda relación viva implica perder algo de autonomía y ganar algo de pertenencia. Implica negociar, frustrarse, decepcionarse y volver a elegir. La fantasía de una pareja sin conflicto, sin dependencia y sin renuncias no es madurez emocional: es una forma sofisticada de evitación.

    Tal vez no se trate de volver a modelos antiguos ni de renunciar a la libertad conquistada, sino de aceptar que amar nunca ha sido una experiencia completamente segura. Que elegir a alguien implica exponerse, perder algo de control y tolerar la incomodidad de necesitar. Y que, aun así, para muchos, ese riesgo sigue siendo preferible a la pulcritud emocional de una vida perfectamente protegida, pero vivida a distancia.

