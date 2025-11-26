BLACK SALE $990
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Chocolates, velas, café, belleza y papelería: una selección de calendarios pensados para acompañar diciembre con pequeñas sorpresas diarias, según el gusto (y el antojo) de cada una.

    Patricia MoralesPor 
    Patricia Morales

    La cuenta regresiva más deliciosa

    La Fête Chocolat se suma a la tendencia de los calendarios de adviento con dos versiones pensadas para endulzar cada mañana de diciembre. Inspirados en la idea de una sorpresa diaria, cada compartimiento es un pequeño ritual con bombones, dragée, calugas, galletas y chocolates de edición limitada, perfectos para quienes buscan un gesto dulce todos los días para acompañar la víspera navideña.

    El formato grande, de 840 grs, está inspirado en un pino de Navidad y trae niveles que se van abriendo día a día. Además de su selección de chocolates –incluidas unas exclusivas tabletas de pistacho–, viene con un diseño que queda perfecto como decoración y que incluso puede reutilizarse para guardar objetos. Entre sus unidades, además, se esconden cinco tickets premiados, canjeables por La Conquête, la colección de 1,7 kilos que es el tesoro máximo de la marca.

    La opción 380 grs, más compacta, ofrece bombones, dragée, calugas y pequeños chocolates.

    Ambas versiones son parte de la colección navideña Lettres de Noël y están disponibles, por tiempo limitado, en todas las tiendas La Fête Chocolat y en lafetechocolat.com.

    __

    Un regalo diario para tu piel

    ¿Te imaginas comenzar cada día de diciembre abriendo una ventanita sorpresa para tu piel? Eso propone el calendario de adviento de SOKOBOX 2025: 25 tesoros de K-Beauty en tamaño mini y full size, que van desde limpiadores suaves y tónicos hasta sérums, parches, mascarillas y protector solar.

    Cada cajita es una pausa distinta: una invitación a descubrir ingredientes icónicos del skincare coreano, como ginseng, centella asiática, ácido hialurónico o retinal, conocidos por calmar, hidratar y renovar la piel. La idea es acompañar diciembre (y lo que venga después) con fórmulas funcionales y texturas ligeras que siguen la filosofía K-Beauty: cuidar antes que corregir.

    La selección incluye marcas reconocidas como Mixsoon, SKIN1004, Torriden, Isntree y Mizon, además de productos para rostro, labios, ojos e incluso cuero cabelludo. Un bonus nada menor: permite probar distintas fórmulas antes de comprometerse con un tamaño grande.

    Disponible en Sokobox.cl y en tiendas Falabella.

    __

    Para amantes del café

    Despertar cada mañana de diciembre con un café distinto: esa es la propuesta del calendario de adviento de Nespresso. Son 24 cápsulas especiales en una preciosa caja ilustrada por la artista keniana Thandiwe Muriu, quien mezcla colores festivos y guiños a la flor del café. En cada compartimiento aparecen las mezclas de temporada, los aromatizados más esperados y algunas ediciones limitadas pensadas para explorar nuevos cafés o redescubrir favoritos. El día 24, además, trae un cierre especial que promete sorprender a quienes aman este ritual.

    La excusa perfecta para, en medio del caos de diciembre, frenar un segundo cada mañana, respirar y disfrutar.

    Los calendarios están disponibles para los sistemas Original y Vertuo, y forman parte de la colección festiva de la marca que se vende por tiempo limitado en boutiques Nespresso, en su sitio web nespresso.com y en la app oficial.

    __

    Un diciembre con encanto clásico

    Una ilustración pequeña, detallada y con aire vintage para cada día de diciembre: ese es el encanto del calendario de adviento Penny Lane de La Papelaria, inspirado en una tienda navideña clásica. Cada ventana del icónico edificio inglés revela una imagen distinta, llena de brillo, nostalgia y pequeños detalles que te transportan directo a la época más acogedora del año.

    Impreso en cartulina texturizada de alta calidad, con relieve y acentos en lámina dorada, combina un acabado sofisticado con ese look nostálgico que lo hace único. Por eso, más que un calendario, es un objeto decorativo: un regalo perfecto para quienes aman la papelería, el diseño, la ilustración o la estética refinada del papel.

    Disponible en papelaria.cl.

    __

    Un diciembre para encender los sentidos

    El calendario de adviento Song of India propone una cuenta regresiva distinta: en vez de dulces o ilustraciones, cada día trae un pequeño gesto aromático para transformar el ambiente. Son 24 velitas de té elaboradas con esencias naturales —desde notas florales suaves hasta mezclas cálidas y especiadas— que invitan a crear un rincón de calma en medio del mes más agitado del año.

    Cada vela está hecha con cera vegetal y fragancias tradicionales de la India, pensadas para acompañar rituales simples: encender una luz al final del día, perfumar un espacio pequeño o sumar un toque acogedor mientras avanza diciembre. Además, la caja ilustrada lo convierte en un objeto bonito para regalar (o regalarse) a quienes disfrutan los detalles aromáticos y la decoración con propósito.

    Disponible en rinconhimalaya.cl.

