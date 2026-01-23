SUSCRÍBETE POR $1100
    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Por 
    Equipo Paula

    La Alianza Comunicación y Pobreza —integrada por Fundación Superación de la Pobreza, América Solidaria, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Base Pública, Avina, Colunga y 3xi— realizó ayer la ceremonia de premiación de una nueva edición del premio “Pobre el que no cambia de mirada”. El reconocimiento busca visibilizar y destacar trabajos periodísticos que promuevan una comprensión integral de la pobreza y de los factores que niegan derechos y oportunidades, fomentando narrativas que impulsen la integración social y la participación ciudadana.

    Revista Paula fue reconocida en la categoría Mejor aporte en periodismo de soluciones por el reportaje audiovisual “Familias distintas, un mismo gesto: acoger”, publicado en agosto de 2025. El trabajo fue realizado por Patricia Morales, editora de Paula; Alex Utreras, realizador audiovisual; y Óscar Teare, sonidista.

    El jurado destacó la pieza por su capacidad de investigar, demostrar y poner en valor historias de transformación, relevando iniciativas que aportan soluciones concretas a problemáticas sociales complejas.

    “Este reconocimiento nos llena de orgullo”, dice Patricia Morales. “En el trabajo cotidiano hemos conocido iniciativas profundas y transformadoras; mujeres, hombres y comunidades completas que, tal como propone el espíritu del premio, están buscando soluciones reales a los problemas que enfrentan. Creo que, como periodistas y como medios de comunicación, tenemos también la responsabilidad de contar esas historias”.

    El reportaje “Familias distintas, un mismo gesto: acoger” aborda la experiencia de familias de acogida en Chile, poniendo foco que no existe solo una forma de acoger; que la composición familiar puede ser diversa y que no hay excusas cuando se trata de cuidar y entregar amor a un niño que lo necesita.

    Las y los invitamos a ver el reportaje AQUÍ

