SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Tras migrar a Italia, Claudia descubrió que lo más difícil no era adaptarse a un nuevo país, sino volver a sentirse en casa dentro de sí misma.

Por 
Claudia Hernández
Ilustración: Sofía Valenzuela

Esta inquietud me ha acompañado durante meses: ¿existe un lugar que se sienta como casa? ¿cómo debería sentirse ese lugar? Me he preguntado varias veces si esa sensación de hogar la dejé en Chile. Porque eso ocurre al migrar: definir y ubicar dónde está el hogar se vuelve complejo. Nuestros orígenes y raíces, quedan en otro continente y en otra zona horaria. Y ese sentido de pertenencia que sostenía nuestra identidad se queda lejos.

¿“Casa” es donde están nuestros ancestros, donde se habla nuestro idioma, donde viven nuestros afectos? ¿O es donde estamos ahora: tratando de armar una nueva rutina y nuevos vínculos?

La migración trae como compañera la ambigüedad. Un duelo difícil de resolver, porque lo que se perdió —tu cultura, los abrazos de tu familia, las risas con los amigos de la vida— siguen existiendo, pero a la distancia. No es una pérdida definitiva. Sufrimos por su distancia y otras veces fantaseamos con recuperarlo, con volver en un futuro. Estamos siempre transitando entre dos lugares y quizás eso dificulta más encontrar ese lugar llamado casa, porque esa ambivalencia nos desgasta y deja nuestro corazón dividido, movilizándose entre el anhelo y la desesperanza.

Entonces, todo se tiñe de nostalgia y me pregunto ¿Por qué cuesta tanto volver a sentirme en casa?

Quizás, la pregunta no es dónde está “la casa”. Quizás lo que extraño no es tanto el lugar, sino una versión mía que se sentía sostenida. Y esa parte, quizás, no la perdí al migrar, sino en la acumulación de renuncias y duelos.

Los vínculos de apego se construyen no solo con las personas, sino que también con los lugares donde nos sentimos cómodos y seguros. Yo estoy viviendo en un sitio que nunca quise.

Cuando conocí este pueblo italiano sentí su vacío como propio; se encendió una luz de peligro, de soledad. Con el tiempo, el silencio de sus calles se volvió mi espejo: me mostró mi propia soledad, y el rechazo por lo externo se coló directo a mi espacio íntimo.

No quería seguir sintiéndome así. Sabía que debía intentarlo, por mí y por mis hijos. Empecé con pequeños gestos. Bajé las exigencias domésticas para darme espacio. Me inicié en la acuarela, centrándome en el proceso y no en el resultado. Continué mi terapia. Y cociné cazuelas y sopaipillas, para traer el olor de Chile hasta Italia. La rabia y el desaliento disminuyeron. La rutina empezó a parecerse más a una vida. Pero una voz susurraba: aún no es suficiente.

Finalmente, el hogar es un estado interno, lo que nos da identidad y sentido al alma. ¿Cómo volver a sentir que pertenezco a mi cuerpo? ¿Se puede volver a coser el alma al cuerpo?

¿Cuántas veces una mujer migrante reconstruye una casa emocional para su familia, pero no para sí misma? Nos ubicamos al final de la lista. El propósito es que los hijos estén bien, y frente a cada oleada del duelo, frente a cada humillación, edificamos castillos para contenerlos. Históricamente, hemos asumido ese rol de cuidado, y la migración no hace más que acentuarlo: sin red de apoyo, nos convertimos en el principal pilar emocional. En esa tarea, nuestro propio dolor queda relegado.

¿Cómo compartir esa carga? He aprendido a nombrar lo invisible, a ponerle palabras al dolor. A buscar espacios para mí, aunque sean cortos, para recordarme: "yo también importo“. A pedir ayuda sin culpa, porque la vulnerabilidad no debilita, conecta. Y a conversar en pareja, porque a veces el otro también está desbordado y compartirlo abre un nuevo refugio.

Vuelvo a la pregunta: ¿el alma se puede coser al cuerpo? Creo que sí. Pero no con hilo y aguja, sino con tiempo, palabras y cuidados verdaderos. El alma regresa cuando una se permite llorar sin culpa, escribir sin censura, descansar sin permiso. Cuando encuentra una voz para decir "esto también me duele a mí“. El alma regresa cuando se le hace espacio. Cuando dejamos de ser solo el hogar de otros, para habitar también el nuestro.

¿Y qué es, entonces, “la casa”? Tal vez no sea un lugar físico ni un estado permanente. Tal vez casa sea ese instante en que alguien te escucha sin juzgar, tus hijos te abrazan, tu cuerpo descansa sin culpa, y sientes que con eso basta por hoy. Tal vez no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva, como un fuego que hay que volver a encender.

Quizás, casa es ese lugar dentro de ti. Y puedes volver a armarla cuantas veces sea necesario. Y cuando la sientas lejos, mirarla con compasión y preguntarte: ¿qué le falta para volver a ser esa chimenea encendida en un día de invierno?

Más sobre:AmorMigrarMaternidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

5.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago
Chile

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord
Negocios

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

La casa de Vinícius Júnior en Madrid sufre un incendio

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida