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    La importancia de hidratarse (bien)

    Una nueva generación de bebidas funcionales chilenas apuesta por ingredientes limpios, sin azúcar añadida ni artificiales, para reponer lo que el cuerpo necesita.

    Francisca UrrozPor 
    Francisca Urroz

    La hidratación no pasa de moda, y los dos litros de agua al día siguen siendo el mínimo recomendado. Pero en algunas ocasiones, con eso no basta. En pleno auge de las clean label —productos con etiquetas limpias y pocos ingredientes—, nuevas marcas chilenas se suman a la tendencia de la hidratación funcional basada en electrolitos y bebidas saludables, apostando por fórmulas sin edulcorantes ni colorantes artificiales.

    “Hace dos años empecé a buscar en Chile electrolitos con fórmulas realmente limpias. Muchos productos dicen ser ‘saludables’, pero contienen sucralosa, sabores naturales poco transparentes, colorantes o rellenos innecesarios. Quería algo que yo misma pudiera tomar todos los días sin cuestionar sus ingredientes”, cuenta Allie Rudney, madre de dos niñas y cocreadora de Chispa.

    Y es que a muchas personas les sucede que, pese a consumir el agua diaria necesaria, la sensación de sed persiste junto con fatiga, leve dolor de cabeza o falta de concentración.

    “La recomendación de dos litros diarios es una referencia simplificada. Lo más preciso es calcular entre 40 y 45 mL por kilo de peso al día, considerando tanto bebidas como alimentos. En cuanto a los electrolitos, no son obligatorios para todo el mundo: el agua potable es suficiente para la mayoría de las personas sanas. Donde sí marcan una diferencia real es cuando hay pérdida significativa de líquidos, ya sea por ejercicio intenso, calor extremo o episodios gastrointestinales”, explica Vania Silva médica nutrióloga, especialista en nutrición (@vaniasilva_nutriologa).

    Eso sí: las bebidas isotónicas de colores fluorescentes y cargadas de azúcar no son la solución. El nuevo paradigma de la hidratación funcional apuesta por fórmulas limpias que se adaptan al ritmo de vida moderno: desde combatir el jet lag y el agotamiento por estrés, hasta apoyar a quienes sufren migrañas o disautonomía. El denominador común son tres electrolitos clave: sodio, potasio y magnesio.

    “Nuestras tres fórmulas comparten la misma base de electrolitos —sodio, potasio y magnesio—, endulzadas naturalmente con frambuesas liofilizadas y stevia, pero cada una tiene su propia receta adicional con ingredientes seleccionados para apoyar la piel y el cabello, el sistema inmune, o el rendimiento físico, incorporando elementos como creatina, biotina o colágeno”, agrega Rudney.

    La oferta local

    El mercado chileno ha dado un giro hacia las clean labels, ofreciendo suplementos en polvo que se disuelven en agua y eliminan los aditivos artificiales que solían ser la norma.

    Lanzada hace apenas cuatro meses, Grind Hydration es otra propuesta local que destaca por tener una de las concentraciones de electrolitos más altas del mercado: 1.720 mg por porción. A diferencia de otros productos, utiliza sal de mar 100% natural como fuente de sodio, prescinde de colorantes artificiales y suma taurina para el enfoque mental, complejo B para la energía celular, y vitamina D y zinc para reforzar el sistema inmune.

    “Al ser un electrolito muy completo —en cuanto a cantidad de electrolitos, vitaminas, minerales y aminoácidos—, sirve tanto para deportistas de élite como para personas que suben el cerro los fines de semana, o que necesitan recuperarse de una resaca o de una deshidratación por malestares estomacales. Nuestro target principal son los deportistas, pero cualquier persona puede usarlo”, explica Ricardo Gunckel, fundador de la marca.

    Hidro Maqui, elaborado por Fisiobiss, es otra alternativa libre de colorantes, conservantes ni aditivos artificiales. Su base es agua purificada, a la que se suman extracto de maqui patagónico —reconocido por sus propiedades antioxidantes— y una combinación de minerales esenciales: sal de mar, cloruro de potasio, gluconato de magnesio y citrato de calcio. Para equilibrar el pH, incorpora ácido cítrico, mientras que la stevia aporta un toque de dulzor natural.

    Bajos en calorías: cuándo y cómo tomarlos

    La gran mayoría de estos productos tienen un perfil calórico muy bajo, lo que los hace aptos para quienes cuidan su salud metabólica o los consumen en ayunas. Aunque la consistencia es la clave de la hidratación funcional, el momento elegido puede potenciar sus beneficios.

    Al despertar funcionan como un reset que hidrata profundamente el organismo antes del café y estabiliza la energía del día. Para quienes entrenan, consumirlos antes o durante el ejercicio optimiza el rendimiento, mientras que tomarlos en el post-entrenamiento acelera la recuperación. Pero su uso va mucho más allá del gimnasio: son aliados silenciosos en días de calor extremo, viajes largos o períodos de alto estrés, contextos en los que el equilibrio mineral se ve comprometido incluso sin actividad física.

    ¿Muy salado? Cuatro trucos para suavizarlo

    Muchas personas acostumbradas a las fórmulas con azúcar, les cuesta la transición hacia las fórmulas más limpias. Desde Fisiobiss explican que hay formas sencillas de hacerlo más amigable:

    1. Aumentar la cantidad de agua: en lugar de disolverlos en 200 ml, prueba con 300 o 350 ml para lograr una mezcla más suave.

    2. Sumarle unas gotas de jugo de limón o naranja natural, que además de aportar frescura, contrarrestan esa intensidad salina de forma muy efectiva.

    3. Servirlo bien frío —déjalo reposar unos minutos en el refrigerador o agrégale hielo— porque las bajas temperaturas suavizan la percepción del sabor. 4. Otra opción es mezclarlo con agua de coco, ya que su dulzura natural equilibra el perfil salado.

    Combatir el calor con bebidas naturales

    “Al elegir una bebida, lo primero es entender su finalidad: ¿hidratar o estimular el consumo por sabor? Una buena bebida debe aportar agua suficiente, la lista de ingredientes debería ser breve y comprensible, con agua como primer componente y sin colorantes ni aditivos innecesarios. Muchas bebidas ‘light’ eliminan el azúcar, pero la reemplazan por alternativas que no son neutras para la microbiota intestinal ni para la respuesta glicémica. Una bebida puede tener cero calorías y seguir siendo un ultra procesado”, agrega Vania Silva.

    Así, en el mercado local también surgen nuevas alternativas. Huna nació a mediados de 2025 desde una convicción simple: las bebidas gaseosas forman parte del día a día de millones de chilenos, pero las alternativas disponibles eran básicamente versiones light llenas de aditivos artificiales. “Vimos una oportunidad en crear una nueva categoría: una bebida rica y funcional, que mantuviera la experiencia de una bebida con gas, pero con ingredientes reales y un impacto positivo”, explica Rodrigo García-Huidobro, cofundador de HUNA.

    HUNA está elaborada con fruta real, sin azúcar añadida, y suma fibra prebiótica para la salud digestiva y vinagre de manzana, conocido por su efecto estabilizador de la glicemia. “No solo buscamos no hacer daño, sino aportar algo positivo”, agrega su fundador. Niños y embarazadas también pueden consumirla, algo que, según sus creadores, la convierte en una alternativa real para toda la familia.

    Buen Camino Drinks es otro emprendimiento que apuesta por una hidratación más consciente: sin azúcar añadida, endulzado únicamente con stevia y elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos artificiales. Su propuesta se basa en la etiqueta limpia y en la producción artesanal de diversos tés gasificados. Su ginger en lata, por ejemplo, combina agua filtrada y carbonatada con jengibre natural y stevia, logrando una bebida refrescante, de carácter intenso pero muy agradable.

    Otras alternativas

    Irio Electrolitos: ofrece tres variedades que incorporan cafeína, vitamina C o citrato de magnesio, entre otros ingredientes. Utilizan colorantes naturales como cúrcuma y caramelo, y están endulzados con stevia y sucralosa.

    Más sobre:SaludHidrataciónElectrolitosclean labelChispaGrind HydrationFisiobissHidro MaquiHunaBuen Camino DrinksIrio ElectrolitosBebidas light

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