SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

En un país donde la ciencia suele hablar en difícil, Macarena Rojas Ábalos decidió traducirla, abrirla y compartirla. Porque el conocimiento, dice, no sirve si no circula.

Por 
Mujer Impacta

Desde niña, Macarena Rojas Ábalos sintió curiosidad por el mundo que la rodeaba. Por eso estudió Biología en la Pontificia Universidad Católica, convencida de que su destino estaba en la investigación. Trabajó en el laboratorio del Premio Nacional de Ciencias Nibaldo Inestrosa y todo apuntaba a un camino académico tradicional: doctorado, publicaciones, carrera universitaria. Pero había algo que no calzaba.

El punto de inflexión llegó cuando intentó explicarle a su mamá en qué trabajaba. “O lo simplificaba tanto que perdía sentido, o era tan técnico que se volvía incomprensible. Fue frustrante”, recuerda. Esa dificultad para comunicar lo que amaba se convirtió en una revelación: la ciencia estaba encerrada en un lenguaje inaccesible, y ella quería abrir esa caja negra.

Decidió entonces dejar la academia y estudiar un máster en periodismo escrito. “No sabía hablar en simple, y entendí que esa era justamente la tarea: acercar la ciencia, volverla significativa para todas las personas”, cuenta. Así comenzó a combinar su formación científica con la escritura, la docencia y la creación audiovisual.

En 2018 empezó a dictar talleres para estudiantes y académicos que enfrentaban el mismo problema: sabían investigar, pero no comunicar. Durante siete años impartió un curso pionero en la UC, por el que pasaron más de 400 estudiantes. Luego, en la Universidad San Sebastián, incorporó la comunicación científica como parte obligatoria de los programas de doctorado. También ha capacitado a más de 200 investigadores en centros de excelencia.

En 2021 fundó El Viento Estudio, una productora de comunicación científica, junto a la animadora Beatriz Butazzoni. Su objetivo: contar la ciencia con creatividad, emoción y conexión social. “Nos une la certeza de que ciencia y arte no son mundos separados. Son dos formas de narrar la realidad”, dice. El nombre no es casual: “El viento está en todo, aunque no se vea. Mueve, transforma, atraviesa. Queríamos que la productora tuviera esa energía”.

Uno de sus hitos fue el Neurofest, el primer festival de neurociencia abierto a la ciudadanía en Chile, que reunió a más de 5.000 personas en un solo día. Charlas, experiencias inmersivas y actividades culturales permitieron hablar de memoria, emociones o salud mental desde un enfoque cercano y estimulante. “La ciencia puede emocionar. Contada con creatividad, construye puentes entre mundos que muchas veces parecen lejanos”, afirma.

Su trabajo tiene también una dimensión ética y política. Como presidenta de ACHIPEC —la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia— ha promovido el debate sobre el rol público del conocimiento. “El silencio también comunica. En tiempos de desinformación, no hablar es dejar que otros ocupen ese espacio, muchas veces sin rigor. Comunicar debería ser parte del contrato social de la ciencia”, sostiene. Porque cuando la ciencia se abre, fortalece la democracia, inspira decisiones informadas y nos permite imaginar un país más justo, más consciente y más conectado con su propio futuro.

Lee también:

Más sobre:GéneroTrabajoMujer ImpactaCiencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados
Chile

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel
Negocios

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia
Mundo

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse