    Paula
    Paula

    Tiradito vegetal

    Fresco, vibrante y con un toque picante, este carpaccio de zapallito italiano es una preparación ligera que resalta sabores intensos con muy pocos ingredientes. Ideal como entrada o acompañamiento en días cálidos.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 4 personas.

    Ingredientes:

    4 zapallitos italianos pequeños.

    ¼ rocoto en cubitos.

    ½ taza de hojas verdes para decorar.

    Para la salsa de rocoto y ají amarillo:

    2 cucharadas de aceite.

    1 rocoto (picado y sin pepas).

    1 ají amarillo (picado y sin pepas).

    ½ cebolla pequeña corte pluma.

    1 diente de ajo picado.

    50 ml de jugo de limón de pica.

    1 vara de apio.

    ½ cucharadita de jengibre fresco rallado.

    Sal a gusto.

    Preparación:

    1. Con una mandolina –o un cuchillo bien afilado– cortar en finas láminas el zapallito italiano. Disponer en un plato apenas superponiendo una lámina con otra. Espolvorear un poco de sal.

    2. En una sartén calentar aceite y agregar el rocoto picado, el ají amarillo, la cebolla y el ajo. Saltear por 4 minutos y esperar a que enfríe.

    3. Licuar el salteado de ajíes con el jugo de limón, la vara de apio picada, el jengibre y la sal. Pasar por un colador y verter sobre el zapallito italiano.

    4. Decorar con las hojas verdes y espolvorear rocoto cortado en cubitos.

