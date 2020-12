Nuestras lectoras preguntan: ¿Sexo y menstruación?

LA PREGUNTA

Siempre he tenido dudas sobre si se puede tener sexo mientras estamos menstruando. La verdad es que yo nunca lo he hecho porque tengo demasiado internalizada la idea de que no se puede, pero reconozco que es absoluto desconocimiento. Varias amigas lo hacen sin problemas, por eso me gustaría saber si hay que tener algún cuidado especial.

Mariana Díaz, 27 años.

LA RESPUESTA

Andrea von Hoveling Schindler, ginecóloga y delegada para Chile de la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva, explica que existen dos mitos que en nuestra sociedad son igual de potentes cuando hablamos de sexo durante la menstruación. “El primero tiene que ver con una idea errónea de que en ese periodo las mujeres no sienten deseo sexual. Esto viene de creencias religiosas que antiguamente planteaban que durante la menstruación las mujeres estaban sucias e incluso, por esa razón, les impedían participar de ciertos ritos sociales”.

Y el segundo mito, que va por el lado contrario, es respecto del rol anticonceptivo de la menstruación. La ginecóloga cuenta que “sobre todo algunas adolescentes creen que si tienen sexo –específicamente penetración– mientras menstrúan es imposible que se embaracen, porque tienen la idea de que dentro del ciclo menstrual, los días que se ovula no se sangra y los días que se sangra no se ovula. Por tanto, ven la regla como una forma de protección. Incluso hay algunas que declaran que sólo tienen actividad sexual durante la menstruación”.

Ambos mitos hacen que la sexualidad en ese periodo sea un tema tabú para muchas mujeres, incluso algunas lo viven con culpa. “Lo primero que es importante aclarar –y aunque suene de Perogrullo– es que la sangre de la menstruación no es sucia, no está contaminada, ni se trata de un desecho tóxico del cuerpo y por tanto si a la persona menstruante y a su pareja no les complica la sangre, no está vetado médicamente tener actividad sexual durante la menstruación”.

Además, aclara que las personas perfectamente pueden tener deseo sexual mientras menstrúan, ya que la libido es muchísimo más amplia que solamente los cambios hormonales. “La idea de que el deseo sexual surge sólo cuando ovulamos es de un reduccionismo absoluto”, dice y agrega que lo que sí es cierto, es que algunas infecciones como la Gonorrea se propagan más fácilmente por la sangre que por otros fluidos. Por eso, durante la menstruación es importante que el sexo sea con métodos de barrera para evitar infecciones y también embarazos, porque no todos los sangrados garantizan que una mujer no esté en un periodo fértil y por tanto es un muy mal método anticonceptivo”.

Respecto de otros beneficios que se suelen asociar al sexo durante la menstruación como el alivio de cólicos, la experta explica que depende de cada persona. “Existe un porcentaje de mujeres que dice que se siente mejor durante la menstruación. Para muchas los síntomas premenstruales como tensión mamaria o distensión abdominal, se alivian cuando les llega la menstruación y por tanto podrían sentirse más cómodas con su cuerpo. Otras refieren que el efecto lubricante de la sangre menstrual también les resulta agradable en el momento de tener actividad sexual”, dice Andrea y concluye: “Al final, lo más importante es respetarse. Hay mujeres que les resulta muy incómodo tener actividad sexual con la menstruación y en esos casos debe prevalecer su deseo de mayor privacidad y pudor con el cuerpo; y al revés, hay otras a las que les dan más ganas y en ese caso lo deben vivir sin ninguna culpa y con las protecciones asociadas”.