Nuevo Liguria Lastarria
En pleno barrio Lastarria, en una casona de 1905 remodelada, y de cuatro pisos, está a punto de inaugurarse el proyecto más ambicioso de los hermanos Cicali, dueños del emblemático bar Liguria de Santiago. A días de abrir sus puertas al público, Paula.cl registró el resultado de una remodelación hecha por Bazar de la Fortuna y que tomó 4 años
Por Isabella Jacob
Paula.cl
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