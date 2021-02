Preocuparse por el placer del otro también es amor

Estar atentas a nuestros deseos sexuales y los de nuestra pareja nos permite disfrutar de una relación sexual sana. Es importante atender el placer del otro y que el otro esté preocupado por el nuestro, para que ambos disfrutemos de esta conexión y de paso, que la responsabilidad de dar satisfacción sexual no se asigne solo a uno de los involucrados. Y aunque muchas personas lo entienden así, no es el caso de la mayoría: La encuesta ciudadana de Nación Placer, el primer sondeo sobre placer sexual en Chile realizado por Jane Morgan y Criteria Research, demostró que un 22% de los encuestados afirma que en el encuentro sexual le resulta más placentero saber que está dando placer al otro.

Un pilar fundamental para conocer cómo se está concibiendo el goce sexual en la pareja y saber si se está dando de manera recíproca, es la comunicación. Así lo explica la psicóloga terapeuta del Centro de Terapia del Comportamiento Patricia Orellana, quien dice que la comunicación es clave para tener una relación sexual plena, expresando lo que sentimos sin temor para indicar al otro nuestras preferencias y aquello que nos provoca placer. “Si la pareja tiene problemas o uno de los dos no alcanza al clímax , el otro no tiene cómo saberlo, por ello hay que conversar entre los dos”.

Prestar atención a las inquietudes o deseos en la intimidad de la pareja debiera ser prioridad. Patricia cuenta que en las terapias suele pasar que uno de los dos no está satisfecho con el sexo y es solo por falta de comunicación. La psicóloga explica que esta conducta tiene relación con las antiguas creencias y presión social principalmente centradas en las mujeres sobre el placer. “Desde pequeñas nos dicen que el hombre debe tener buen sexo o si no se busca otra mujer, pero ahora la visión ha cambiado y el hombre está entendiendo que el placer del otro u otra no es menos importante que el suyo y debe ser un acto de amor”. Y es que darle una oportunidad a estos espacios son instancias de confianza y honestidad, dice Orellana.

La sexóloga y Presidenta del Instituto Americano de Sexología en Chile, Karen Figueroa, dice que es importante que ambos consideren que no deben existir mandatos en la relación y entender que Esta funciona de a dos y que las acciones de cada uno son por amor al otro y no se trata de establecer roles. “Es muy importante preguntarnos por qué tenemos relaciones sexuales, si es por placer o reproducirnos, pero claro está que si es por placer, la idea es darnos y recibir placer”.

Pone como ejemplo la idea preconcebida que tiene la sociedad del sexo como un espectáculo de película, cuando la realidad está muy alejada de aquello. “La satisfacción sexual, el orgasmo y el placer sexual son aspectos que deben entenderse como responsabilidad mutua y lo esencial es generar estos vínculos por amor y no obligación”.

¿Qué problemas puede traer a la relación olvidar el placer del otro?

En estos casos, la experta comenta que la pareja podría sentirse desplazada y sentir que algo anda mal. De hecho, cuenta que una de las principales señales de problemas dentro de una relación es la asincronía en el deseo sexual, que pasa cuando uno quiere y el otro no. Karen recomienda ser asertivos y buscar el momento indicado para hablar de estos temas que pueden ser complejos. Pero, ¿de qué maneras podemos solucionarlo? Figueroa menciona que es una falta de sincronía de la libido sexual que se debe hablar directamente con la pareja. Y de paso, hacerlo sin juicios para entender que no existen jerarquías de quien debe llevar la relación íntima.