¿Qué representan los planetas transpersonales en una carta astral?

Los planetas transpersonales son los que más lento se mueven en el Sistema Solar. Son tres: Urano, Neptuno y Plutón. Estos cuerpos celestes no fueron descubiertos hasta hace poco, debido a que no era posible ubicarlos a simple vista en el cielo. Son de vital importancia para el entendimiento de las energías kármicas que existen en una carta astral, así como también los representantes de los espíritus de una época en particular.

Hasta el desarrollo de los telescopio, el mundo pensaba que existían solo siete planetas en el cosmos. Saturno, el regente tradicional de Capricornio, era el último que podía vislumbrarse en el cielo, hasta el siglo XVIII, cuando fue descubierto el planeta Urano.

La astrología tradicional, que basó sus interpretaciones en la existencia de los antiguos planetas, cambió completamente cuando comenzaron a descubrirse nuevos cuerpos celestes. El descubrimiento de Plutón, que ocurrió solo en 1930, trajo consigo un cambio radical en cuanto la interpretación de los significados de Escorpión, por ejemplo, que antes se encontraba regido por Marte.

El desarrollo del conocimiento astrológico en relación con los planetas transpersonales creció muchísimo con el surgimiento de la psicología profunda y el trabajo de Jung respecto a los arquetipos psicológicos. La energía de los planetas, que representa el “qué ocurre” dentro de nuestra carta astral, está arraigada a estos significados y ha ganado mucho terreno en la comprensión de quiénes somos y por qué vinimos acá.

Los planetas transpersonales tienen una traslación muchísimo más lenta, por lo que su influencia no es solamente enmarcable dentro de una carta astral individual, sino que también consideran procesos que abarcan a una generación completa. Una vuelta completa de Plutón demora aproximadamente 247 años, por lo que muchas personas compartirán el mismo signo en relación con su fecha de nacimiento.

Urano es el planeta de los cambios súbitos, las revoluciones y los cambios de conciencia. Este planeta, donde quiera que lo tengamos en nuestra carta astral, nos invita a cambiar las cosas, a cuestionarnos las pautas y roles sociales que estaban presentes al momento de nuestro nacimiento, y encontrar la posibilidad de individuarnos. Este planeta es el regente de Acuario, el signo de la vanguardia, la humanidad y la comunidad.

Neptuno, el regente de Piscis, es el planeta relacionado con nuestra espiritualidad y trascendencia álmica. También muestra en nuestra carta astral donde nos cuesta más reconocer dónde estamos siendo víctimas y también donde somos propensos a no poner límites con los demás. Este planeta, especialmente si se encuentra activo con los ángulos u otros planetas de la carta, puede indicar una tremenda intuición o tendencias a la autodestrucción, si es que no trabajamos su energía. A nivel colectivo, este planeta puede indicar la relación con la espiritualidad de una generación o cuáles serán sus ideales más elevados.

Plutón, por su parte, es el planeta de la profunda transformación. Este planeta muestra las tendencias a destruir o construir cosas, nuestras represiones psíquicas, las cosas que negamos porque están en lo más hondo de nuestro inconsciente. Quiénes tengan a este planeta en las casas angulares de su carta astral (1, 4, 7 ó 10) tendrán la influencia de este astro en toda su personalidad: serán intensos, poderosos y también muy magnéticos. A nivel colectivo, este planeta nos muestra cuáles son las mayores necesidades de transformación de una generación en particular o qué han traído para poder hacer consciente.

El trabajo con los planetas transpersonales reconoce el entendimiento de lo que es nuestro y de nuestra generación, así como desde una vereda karmática. El trabajo de reconocimiento de las deudas kármicas es arduo, pues no solamente se ancla en entender qué vivimos en una experiencia de vida pasada, sino que también en cómo podemos accionar ese conocimiento más allá de la mera descripción de quiénes fuimos en otra vida.

Para poder empezar a entender tus planetas transpersonales, debes sacar tu carta astral en un sitio como astro.com o carta-natal.es. Si no cuentas con tu hora de nacimiento para hacerlo, debes ir al registro civil a solicitar tu partida de nacimiento, que tendrá este valioso dato para entender tus posiciones planetarias. Luego debes identificar la posición de signo y casa de tus planetas transpersonales, que te contarán mucho más de lo que tú crees.