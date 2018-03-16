Queque salado de jamón, queso provoleta y aceitunas

Paula.cl

(para 1 queque)

Ingredientes

1 1/2 tazas (210 g) de harina

1 cucharada de polvos de hornear

4 huevos, batidos

1/3 taza (80 ml) de aceite de oliva

1/3 taza (80 ml) de vino blanco

Sal y pimienta negra

80 g de queso provoleta, rallado

1 tajada (180 g) de 1 cm de grosor de jamón pierna cocido, en cubos pequeños

4 tomates deshidratadas, hidratados, estilados y en tiras finas

1 cucharadita de tomillo u orégano fresco, o 1 cucharadita de seco

6 hojas de albahaca, picadas

100 g de aceitunas negras o verdes rellenas con pimentón, en rodajas

Hojas de albahaca, tomillo u orégano y rodajas de aceitunas para decorar

1. Precalentar el horno a temperatura media-alta. En un bol cernir la harina y los polvos de hornear. Hacer un hueco al centro y agregar los huevos, aceite y vino. Sazonar con sal y pimienta. Con la ayuda de una cuchara de madera, mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Añadir el queso, jamón, tomates deshidratados y hierbas. Mezclar e incorporar, cuidadosamente, las aceitunas, sin que se desarmen.

2. Aceitar un molde rectangular, forrar el fondo y lados con papel mantequilla. Dar vuelta el papel para aceitar ambos lados. Colocar la masa y decorar con hojas de albahaca, tomillo u orégano y rodajas de aceitunas; hornear 30-35 minutos o hasta que esté cocido. Retirar del horno, dejar enfriar y servir tibio o frío.