Queque salado de jamón, queso provoleta y aceitunas
Paula.cl
(para 1 queque)
Ingredientes
1 1/2 tazas (210 g) de harina
1 cucharada de polvos de hornear
4 huevos, batidos
1/3 taza (80 ml) de aceite de oliva
1/3 taza (80 ml) de vino blanco
Sal y pimienta negra
80 g de queso provoleta, rallado
1 tajada (180 g) de 1 cm de grosor de jamón pierna cocido, en cubos pequeños
4 tomates deshidratadas, hidratados, estilados y en tiras finas
1 cucharadita de tomillo u orégano fresco, o 1 cucharadita de seco
6 hojas de albahaca, picadas
100 g de aceitunas negras o verdes rellenas con pimentón, en rodajas
Hojas de albahaca, tomillo u orégano y rodajas de aceitunas para decorar
1. Precalentar el horno a temperatura media-alta. En un bol cernir la harina y los polvos de hornear. Hacer un hueco al centro y agregar los huevos, aceite y vino. Sazonar con sal y pimienta. Con la ayuda de una cuchara de madera, mezclar bien hasta obtener una masa homogénea. Añadir el queso, jamón, tomates deshidratados y hierbas. Mezclar e incorporar, cuidadosamente, las aceitunas, sin que se desarmen.
2. Aceitar un molde rectangular, forrar el fondo y lados con papel mantequilla. Dar vuelta el papel para aceitar ambos lados. Colocar la masa y decorar con hojas de albahaca, tomillo u orégano y rodajas de aceitunas; hornear 30-35 minutos o hasta que esté cocido. Retirar del horno, dejar enfriar y servir tibio o frío.
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