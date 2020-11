Sentir ansiedad de vez en cuando es normal, siempre que sepamos por qué y cómo enfrentarla

Sentir ansiedad de manera ocasional es algo normal en la vida, ya que se trata de un mecanismo de defensa que activamos cuando nos encontramos en situaciones que no podemos controlar o cuando nos enfrentamos a contextos que consideramos amenazantes. La psicóloga clínica Josefina Hernández, explica que esta activación del cuerpo se traduce usualmente con sudoración, inquietud, tensión muscular o estar pensando muchas cosas simultáneamente. Ahora, estos síntomas deben estabilizarse y existen ciertas herramientas que podemos aplicar para superar y ayudar a nuestro cuerpo en estos momentos activos.

Como primera sugerencia, Josefina explica que es muy importante entender la razón de fondo que genera ansiedad, si se trata de algún evento en particular o algo más patológico, es decir, cuando no se logra identificar exactamente una situación en específica que la gatilla. Frente a esto, según comenta la especialista, las conversaciones con seres queridos son recomendables, ya que usualmente al compartir la experiencia, el cerebro procesa de mejor manera lo que nos pasa, dejando fluir esa intensidad emocional.

Así mismo, escribir también resulta útil para liberar lo que sentimos, pero cada cual tiene sus formas ya sea escribiendo, pintando o bailando. Después de detectar o identificar aquello que genera la ansiedad, lo que ayuda mucho es meditar. En pandemia esta práctica ha ganado gran popularidad por sus beneficios, ya que aporta a la salud mental y al bienestar emocional. Meditar es un ejercicio en donde se dedica tiempo para la reflexión y vivir el momento presente.

“Cuando le sugieres meditación a una persona ansiosa, generalmente su primera experiencia no será muy buena porque en el fondo estás todo el rato conectando con esas sensaciones que no son muy agradables al inicio. Se puede partir primero con ejercicios de respiración, buscar aplicaciones de meditaciones o ejercicios básicos en Youtube. Lo ideal es empezar con cinco minutos en un primer momento y después ir subiendo a 10 o más”, explica Josefina, ya que meditar no siempre es fácil y requiere de disciplina.

Otro factor determinante para superar la ansiedad es el deporte. Estudios concluyen que hacer ejercicio puede llegar a tener efectos antidepresivos en las personas: contribuye directamente a sentirse bien. “No es necesario estar una hora y media haciendo deporte, basta con 30 minutos de ejercicios cardiovasculares que activen”, comenta la psicóloga. De esta forma, a través de estas técnicas se puede apalear los episodios de ansiedad generando en nosotras sentimientos de calma y control, dejando fluir las emociones. Pero cuando la ansiedad se hace difícil de sobrellevar y está acompañada de episodios físicos fuertes, hay que pedir ayuda y consultar con especialistas.