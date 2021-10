Escasez hídrica: ¿Cómo prepararse frente a este nuevo escenario?

Son más de 10 años de sequía que está viviendo nuestro país y es un tema que nos afecta de manera sistémica y frente a lo cual es importante reflexionar. Es tal el escenario que enfrentamos que para esta Primavera las lluvias serán insuficientes y más escasas respecto al mismo período de otros años, incrementando esta crisis.

En las áreas urbanas de nuestro país, la cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas es de 99,9% y 98,0%, respectivamente. Por el contrario, en las zonas no concesionadas y rurales se ha estimado que cerca de 753 mil personas carecen de acceso a agua potable, mientras que más de 830 mil no cuentan con un sistema de alcantarillado. Son más de 1,9 millones las personas que se abastecen mediante los Sistemas de Agua Potable Rural, hoy migrando hacia Servicios Sanitarios Rurales, y muchos de estos no poseen las herramientas o la tecnología necesaria para lograr una gestión eficiente de este recurso.

Si revisamos algunas estadísticas, un 44% del problema hídrico es gestión y gobernanza, eventualmente hay menos agua que antes, es indudable e indiscutible. El problema es que esa poca agua está siendo gestionada de forma deficiente, agudizando la actual condición de escasez hídrica, por lo anterior, hoy existe el acceso a tecnologías eficientes y a bajo costo, tecnologías como de la industria 4.0 que pueden ofrecer una nueva revolución en el manejo de los sistemas hídricos, mediante una combinación de técnicas avanzadas de producción y operaciones con sistemas inteligentes, como el Internet de las Cosas, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Analítica de Datos, las cuales se adaptan fácilmente a la medida de cada sistema, conectando múltiples dispositivos y controladores en plataformas unificadas de monitoreo remoto.

Estas tecnologías ayudan a eliminar problemas como la distancia entre distintos sectores, incorporan a su vez visibilidad a los sistemas y proporcionan información en tiempo real a los operadores, apoyando en la gestión hídrica operacional, lo que se traduce en un aumento real de la disponibilidad de agua para las comunidades solo por efecto de una eficiente gestión del recurso.

Parte importante del desafío y la meta que tenemos que considerar hoy como sociedad es buscar y desarrollar mejores herramientas tecnológicas, las que a su vez son cada día más accesibles, de manera que nos permitan utilizar en forma más eficiente los recursos hídricos y otros recursos naturales de los que la sociedad dispone. En este sentido, y frente a la escasez hídrica de nuestro país, debemos colaborar en forma conjunta para crear sistemas interconectados que nos posibiliten monitorear, compartir, capacitar y trabajar el recurso del agua desde lo que tenemos ahora, para dar una respuesta inmediata. Es un llamado directo al Estado, empresas privadas, emprendedores y particulares, para generar una sinergia fructífera que permita tener soluciones y respuestas en todo momento.