5 razones para definir el voto: ¿Cuánto influye la personalidad y la historia de un candidato?

En un nuevo ciclo presidencial organizado por La Tercera y Radio Duna, en la semana que tendrá como punto cúlmine la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast, este lunes se estrenó el primer capítulo de este especial “5 razones para definir el voto”.

La conversación de ayer -que tuvo como moderadores a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y a Nicolás Vergara, conductor de radio Duna- recibió al analista político Max Colodro y al sociólogo Eugenio Tironi para comentar el peso de los atributos y de la historia política de los candidatos a la Presidencia en la decisión que tomará la ciudadanía.

Al ser mencionado que tanto Kast como Boric pasaron a segunda vuelta siendo outsiders de los dos sectores que han gobernado históricamente en el país, Colodro afirmó que eso “confirma que estamos en un cambio de ciclo político. Los dos candidatos de las grandes coaliciones que gobernaron Chile quedaron fuera. Un candidato a la derecha de la derecha (...) y un candidato que va a la izquierda de lo que fue históricamente la concertación y la Nueva Mayoría”.

Tras plantearse la hipótesis de que la gente estaría definiendo su postura más por historia y relatos que por atributos, Tironi manifestó que “es una elección más sociológica que política y bien cultural. Hay muchas cuestiones identitarias, de corrientes y contracorrientes culturales”.

“Uno viene de Paine y otro de Punta Arenas, que son dos países. Punta Arenas es como nuestro enclave socialdemócrata en Chile, progresista en algún momento, pero que tiene educación y salud publica fuerte, donde triunfó mayoritariamente el No y gana la centroizquierda (...) Paine es otra cosa. una comuna más bien rural donde gano el Sí el 88. Mas bien conservadora donde efectivamente surge esta familia Kast de inmigrantes muy tardíos, recientes. Son dos historias muy distintas”, agregó el sociólogo.

Esperanza vs. Miedo a los cambios

Consultado sobre si ambos abanderados podrían considerarse “hijos del estallido”, Colodro señaló que “Boric es el rostro de la generación que viene impulsando cambios de fondo en la sociedad chilena hace por lo menos una década. Es el que celebra el estallido y pone un conjunto de expectativas de cambio muy importante”, y que al otro lado está un sector con “miedo, aprehensiones e incertidumbres frente a los cambios y que ha terminado por reaccionar y por cristalizarse sobre todo en el tema del rechazo a la violencia, al deterioro del orden publico, el estado de derecho, la autoridad presidencial, y terminó siendo encarnado ese sentimiento en la candidatura de José Antonio Kast”.

Respecto de la construcción de los relatos de los aspirantes a La Moneda, Tironi indicó que “estamos ante una fractura sociológica y cultural que no habíamos visto. Que Kast logre hegemonía en el voto rural, en los mayores, es algo que no conocíamos tan marcadamente. Y al revés, el hecho de que Boric alcance tan alta votación en jóvenes con relativamente alta educación y urbanos. Ese contraste no era tan claro, los dos son personajes que, de pronto, cayeron parados en cierto momento histórico y son íconos de dos formas de ver el país, de pararse ante la vida (...) Yo no creo que haya sido una polarización ideológica, es más bien una diferenciación más existencial”.

Otro de los clivajes importantes en esta elección y sobre todo posterior a la primera vuelta, ha sido, a juicio de Colodro, “la esperanza y el miedo a los cambios”. Tironi replicó a ese argumento que “prácticamente todas las elecciones giran en torno a eso. Piñera gana con el ‘Chilezuela’ en la última elección. Lagos fue derrotado en primera vuelta prácticamente con la acusación de que era socialista y era volver a Allende”. No obstante, relegó ese análisis de la bifurcación cambio/orden, a que las mujeres estarían por el cambio. “El efecto feminismo es tremendamente grande y desde ese punto de vista para Boric era complicada la acusación de acoso”, señaló Tironi que, sin embargo, consideró que el de Apruebo Dignidad la sorteó de buena manera.

En esa tecla, para Colodro es difícil que Kast saque cuentas alegres en el espectro feminista, ya que tiene una “impronta muy cuestionada” desde ese mundo por sus negativas al aborto en tres causales, la píldora del día después, la ley de divorcio y con la propuesta ya desechada de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Voto cruzado y factor Parisi

Respecto se una eventual posibilidad del “voto cruzado”, es decir progresistas que voten por Kast y conservadores que se inclinen por Boric, Colodro indicó que se ha topado con ambos casos.

“No poca gente de centroizquierda o de derecha liberal está dispuesta a votar por Boric porque considera que es el momento de hacer los cambios, que considera que la sociedad chilena llegó a un momento de clímax, de quiebre y que no tiene sentido no seguir adelante (...) También me he encontrado con personas que vienen con la tradición de la Concertación que dice ‘yo no estoy dispuesto a votar por Boric porque para mí el tema de la violencia ha sido muy importante’”, explicó.

Tironi, manifestó que “gruesamente, diría que aquí se reconstituyó el Si y el No. Yo creo que está más o menos decantado el resultado. Hay deserciones dentro del No, que en general son las personas mayores. La fractura generacional opera mucho, pero también hay deserción en el Si. ¿Quiénes? Las personas menores”. Para el sociólogo, Boric desde el principio de su historia política “viene armando coaliciones y tomando riesgos, haciendo alianzas (...) Kast tiene algo más mesiánico que Boric”.

Y a pesar de su pronóstico, advirtió que Boric “aún es un candidato muy poético. Cualquier ilusión refundacional ya está descartada. Las concesiones que ha hecho son concesiones que comprometen, o sea uno no puede desprenderse de ellas como si nada. Estos son cheques a fecha que algún momento te los cobran”.

Otro carácter decisivo que agregó Colodro al análisis de cómo se resolverá esta elección, tiene que ver con el carácter del miedo “de lado y lado”. Según el también docente, existe en algunos “la idea de que si gana Boric, este país entra en una espiral que nos lleva a Venezuela o a Argentina, y de otro lado, que si gana Kast, este país vuelve al período más oscuro de la dictadura”.

En términos de cifras de electores, el analista dijo que aún “hay una caja negra, que son los votantes de Parisi, que son casi un millón de votos”, y recordó que durante hoy en la tarde el excandidato del Partido de la Gente hará una nueva transmisión de Bad Boys donde “desmenuzará” el programa de Boric. Al respecto, Tironi manifestó que la importancia de este streaming en el resultado de los comicios sería marginal, debido a que “los indecisos no se mueven por décimas más o décimas menos en la reforma tributaria. Se mueven por emociones, con la sensación de victoria”.

Sobre una eventual manifestación de Parisi a favor de endosar sus votos directamente a Kast, considera que “sería su suicidio político, porque Parisi lo que espera es ser Presidente después que Kast o Boric no cumplan las promesas. Y va a decir: ‘¿Vieron? Son los mismos políticos de siempre. Ahora me toca a mí'”.

Gobernabilidad

En la interrogante de si Kast tendría más libertad para gobernar, en el sentido de cómo estarían compuestas sus coaliciones, Tironi dijo estar de acuerdo, pero que “sin embargo, en sociedades tan complejas, porque también Piñera tenía enormes libertades, incluso financiado su campaña, pero eso mismo le impidió generar adhesiones, compromisos para darle gobernabilidad al Parlamento”. Y agregó sobre Boric que “el haber buscado acuerdos, pasa a ser un activo a la hora de lidiar con un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos”.

Colodro, por su parte, advirtió que “un gran factor que va a restringir la libertad de ambos va a ser la crisis económica”.

A modo de síntesis, concluyó que si bien “siempre los atributos de los candidatos son importantes, sinceramente creo que hoy día lo que esta pesando es el momento histórico que está viviendo la sociedad chilena: la expectativa de cambios, de transformación, el miedo a esos cambios, la mirada respecto de los que fue el Chile de estos 30 años (...) Eso al final del día, a mi entender, es lo que va a definir esta elección”.