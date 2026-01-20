SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A horas de la presentación de su gabinete: Kast se reúne con sus futuros ministros

    Varias figuras del entorno del presidente electo han llegado hasta el centro de eventos Espacio Riesco. En las próximas horas se oficializará su primer gabinete. En la cita se abordó la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A pocas horas de la esperada presentación de su gabinete, el presidente electo, José Antonio Kast, encabezó una hermética reunión con su equipo, desarrollada en Espacio Riesco, Huechuraba.

    Hasta el centro de eventos llegaron varias de las figuras que acompañarán a Kast como ministros de Estado.

    La reunión tuvo como propósito dar inicio formal al trabajo de coordinación del futuro gabinete y alinear al equipo en torno a las principales prioridades de la futura administración.

    Además, se abordó la emergencia que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, así como también de la seguridad y la situación migratoria en nuestro país.

    Desde el equipo del republicano recalcan que dicho espacio permitió avanzar en una visión común de trabajo.

    Más sobre:José Antonio KastGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Lo más leído

    1.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    2.
    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    3.
    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    4.
    José Antonio Kast presentará su gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presentará su gabinete para su futuro gobierno

    5.
    Test de drogas, declaración de intereses y registro de deudas: las exigencias para los ministros de Kast

    Test de drogas, declaración de intereses y registro de deudas: las exigencias para los ministros de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos
    Chile

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”
    Negocios

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions
    El Deportivo

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?