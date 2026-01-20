A horas de la presentación de su gabinete: Kast se reúne con sus futuros ministros

A pocas horas de la esperada presentación de su gabinete, el presidente electo, José Antonio Kast, encabezó una hermética reunión con su equipo, desarrollada en Espacio Riesco, Huechuraba.

Hasta el centro de eventos llegaron varias de las figuras que acompañarán a Kast como ministros de Estado.

La reunión tuvo como propósito dar inicio formal al trabajo de coordinación del futuro gabinete y alinear al equipo en torno a las principales prioridades de la futura administración.

Además, se abordó la emergencia que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, así como también de la seguridad y la situación migratoria en nuestro país.

Desde el equipo del republicano recalcan que dicho espacio permitió avanzar en una visión común de trabajo.