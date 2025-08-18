Acompañado por sus adherentes: Franco Parisi inscribe su tercera candidatura presidencial

Cientos de personas llegaron hasta el frontis del Servicio Electoral, en la comuna de Santiago, para acompañar a sus abanderados -que en el último día hábil para el trámite- inscribieron sus candidaturas presidenciales.

Entre ellos se encontraba el candidato del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, quien concretó la inscripción de su tercera candidatura presidencial.

Acompañado de varios de sus adherentes, su inscripción no estuvo exenta de polémicas.

El domingo el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, acusó a Parisi de una “convocatoria ilegal” al Servel, puesto que habría citado a sus adherentes a la misma hora que el exdiputado acudiría al Servicio Electoral para inscribir su quinta candidatura presidencial.

El exparlamentario tenía organizado un acto, el que -según informó- estaba “autorizado por permiso oficial otorgado por la I. Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana”.

Pese a los contratiempos, ambos candidatos pudieron concretar sus respectivas inscripciones.

En su llegada, Parisi conversó escuetamente con la prensa, donde aprovechó que criticar al gobierno de Gabriel Boric. “Pésimo gobierno que lo único que ha hecho ha sido apitutar a sus amigos con tremendos sueldos, robándole la plata a la gente. Nosotros vamos a poner la plata en la gente”, sostuvo.

Respecto a las candidaturas parlamentarias, el candidato del PDG señaló: “Tenemos una parlamentaria que vale por 20, que es Pamela Jiles, y se vienen por lo menos 15 más”.