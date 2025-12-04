VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Acto en la RM y el último día en Coquimbo: cómo Jara alista su cierre de campaña

    El próximo jueves la candidata pretende estar en la cuarta región para bajar el telón de su cruzada electoral. Entre el lunes y martes se centrará en el debate de Anatel, por lo que el miércoles asoma como la alternativa ideal para organizar un acto de despedida de su aventura presidencial en la Región Metropolitana.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A solo 10 días de las elecciones presidenciales y a una semana del último día de campaña, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC) comienza a preparar los cierres de su cruzada electoral.

    El próximo jueves ella y su oponente en el balotaje, José Antonio Kast (Partido Republicano), bajarán los telones de sus campañas. Jara y su equipo tienen decidido que el último día de propaganda electoral estará en Coquimbo y que allí pondrá término a su aventura presidencial.

    La idea es hacer un acto masivo, que en el comando comparan con los cuatro actos con los que Jara cerró su campaña en la primera vuelta, días en los que organizó eventos en Concepción, Valparaíso, Talca y Maipú.

    Coquimbo ha traído buenos resultados para el oficialismo. En esa región el generalísimo de Jara es el alcalde de la ciudad homónima, Alí Manouchehri (PS). Esto además de la participación de los encargados de la macrozona, la senadora electa Daniella Cicardini (PS) y el diputado -y una de las mayorías nacionales- Daniel Manouchehri (PS).

    Si bien Jara apuesta a un acto masivo para el jueves, tampoco quiere dejar de lado la Región Metropolitana. En la capital la abanderada cerró sus campañas de primarias del oficialismo y de primera vuelta.

    Para las primarias, ella optó por un diseño donde recorrió la capital mediante su asistencia a diversos puntos de la red de Metro, como Plaza Puente Alto y La Moneda. Ese acto terminó a un costado del Metro Pudahuel.

    Santiago 26 de Junio 2025. La candidata a la Primaria Presidencial, Jeannette Jara, inicia el cierre de su campaña con un recorrido por la comuna de Pudahuel fuera del metro Barrancas Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Para la primera vuelta, en cambio, se optó por centralizar el acto en la Plaza de Maipú, con un mayor protagonismo del alcalde de dicha comuna, Tomás Vodanovic (FA). Según los registros del comando, la actividad llegó a congregar a más de 20 mil personas.

    11/11/2025 - CIERRE DE CAMPAÑA JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ahora, dicen en Londres 76, se está cerrando el lugar donde hacer un cierre de campaña en la RM. El día está claro: debe ser el próximo miércoles. ¿La razón? La agenda está muy apretada para la semana que viene, pues el lunes y el martes el foco de Jara estará en el último debate presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), y el jueves estará en Coquimbo.

    Por lo mismo, el miércoles es la fecha ideal, dicen los inquilinos del comando de Jara. Una idea que está clara es que ella pueda hacer el evento en una comuna popular de la Región Metropolitana, como Puente Alto. Los detalles se definirán en las próximas horas.

    Una idea que se evaluó, así como varias otras, fue la de hacer el cierre de campaña de la RM en Santiago. En particular, algunas voces pensaron como posibilidad hacerlo en el Paseo Bulnes, para que así la candidata quedara en la escena con La Moneda de fondo.

    Esta opción, sin embargo, fue parte de la lluvia de ideas que maneja por estos días el comando de Londres 76.

    ¿Y lo que queda de esta semana? Este jueves Jara estuvo en San Bernardo, en una actividad programática centrada en temas de seguridad. Entre esta jornada y el viernes, la abanderada marcará presencia en la región del Biobío, otra de sus prioridades territoriales.

    El sábado, un grupo de comités de vivienda de la RM, Valparaíso y Biobío organizó una masiva actividad con Jara en el Paseo Bulnes de Santiago. El domingo, en tanto, se proyecta que ella acuda a Iquique, en la región de Tarapacá.

    Más sobre:Cierre de campañaJeannette JaraPresidencialesElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Así se gestó el golpe a la mafia china que dominaba el comercio ilegal en Meiggs

    Estrategia de Kast en debates divide a la derecha en antesala de último cara a cara con Jara

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción
    Chile

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    Una pequeña victoria para Luis Hermosilla: tribunal frena remate de departamento en Lastarria

    Así se gestó el golpe a la mafia china que dominaba el comercio ilegal en Meiggs

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora
    Negocios

    LarrainVial nombra a Andrés Urzúa como nuevo gerente general de la corredora

    Bolsa de Santiago intenta superar los 10.200 puntos y el cobre se encamina a tener su mejor año desde 2010

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con shows en vivo, Donald Trump y 42 de los 48 clasificados: las novedades del sorteo que enciende el Mundial 2026

    La tensa conferencia de Norris, Verstappen y Piastri previo al final de la F1: “Pregúntale a Oscar si me dejaría pasar”

    “Es como un casino, apuesta todo a Lamine Yamal”: histórico del Barcelona ningunea a la actual versión del equipo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?
    Cultura y entretención

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    El crítico más duro: Stephen King revela su veredicto de la serie Welcome to Derry

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita
    Mundo

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Israel lanza bombardeos contra Líbano tras pedir diversas evacuaciones pese al alto al fuego

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola