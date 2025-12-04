Acto en la RM y el último día en Coquimbo: cómo Jara alista su cierre de campaña

Santiago 30 de noviembre 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara da inicio oficial al periodo de campana de segunda vuelta junto a voluntarios y vocerias de su comando. Dragomir Yankovic/Aton Chile

A solo 10 días de las elecciones presidenciales y a una semana del último día de campaña, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC) comienza a preparar los cierres de su cruzada electoral.

El próximo jueves ella y su oponente en el balotaje, José Antonio Kast (Partido Republicano), bajarán los telones de sus campañas. Jara y su equipo tienen decidido que el último día de propaganda electoral estará en Coquimbo y que allí pondrá término a su aventura presidencial.

La idea es hacer un acto masivo, que en el comando comparan con los cuatro actos con los que Jara cerró su campaña en la primera vuelta, días en los que organizó eventos en Concepción, Valparaíso, Talca y Maipú.

Coquimbo ha traído buenos resultados para el oficialismo. En esa región el generalísimo de Jara es el alcalde de la ciudad homónima, Alí Manouchehri (PS). Esto además de la participación de los encargados de la macrozona, la senadora electa Daniella Cicardini (PS) y el diputado -y una de las mayorías nacionales- Daniel Manouchehri (PS).

Si bien Jara apuesta a un acto masivo para el jueves, tampoco quiere dejar de lado la Región Metropolitana. En la capital la abanderada cerró sus campañas de primarias del oficialismo y de primera vuelta.

Para las primarias, ella optó por un diseño donde recorrió la capital mediante su asistencia a diversos puntos de la red de Metro, como Plaza Puente Alto y La Moneda. Ese acto terminó a un costado del Metro Pudahuel.

Santiago 26 de Junio 2025. La candidata a la Primaria Presidencial, Jeannette Jara, inicia el cierre de su campaña con un recorrido por la comuna de Pudahuel fuera del metro Barrancas Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Para la primera vuelta, en cambio, se optó por centralizar el acto en la Plaza de Maipú, con un mayor protagonismo del alcalde de dicha comuna, Tomás Vodanovic (FA). Según los registros del comando, la actividad llegó a congregar a más de 20 mil personas.

11/11/2025 - CIERRE DE CAMPAÑA JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Ahora, dicen en Londres 76, se está cerrando el lugar donde hacer un cierre de campaña en la RM. El día está claro: debe ser el próximo miércoles. ¿La razón? La agenda está muy apretada para la semana que viene, pues el lunes y el martes el foco de Jara estará en el último debate presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), y el jueves estará en Coquimbo.

Por lo mismo, el miércoles es la fecha ideal, dicen los inquilinos del comando de Jara. Una idea que está clara es que ella pueda hacer el evento en una comuna popular de la Región Metropolitana, como Puente Alto. Los detalles se definirán en las próximas horas.

Una idea que se evaluó, así como varias otras, fue la de hacer el cierre de campaña de la RM en Santiago. En particular, algunas voces pensaron como posibilidad hacerlo en el Paseo Bulnes, para que así la candidata quedara en la escena con La Moneda de fondo.

Esta opción, sin embargo, fue parte de la lluvia de ideas que maneja por estos días el comando de Londres 76.

¿Y lo que queda de esta semana? Este jueves Jara estuvo en San Bernardo, en una actividad programática centrada en temas de seguridad. Entre esta jornada y el viernes, la abanderada marcará presencia en la región del Biobío, otra de sus prioridades territoriales.

El sábado, un grupo de comités de vivienda de la RM, Valparaíso y Biobío organizó una masiva actividad con Jara en el Paseo Bulnes de Santiago. El domingo, en tanto, se proyecta que ella acuda a Iquique, en la región de Tarapacá.