“Agilizar inversión pública y atraer privados”: los pilares de Jeannette Jara en la apertura de seminario Sofofa- La Tercera

En el marco del seminario económico de Sofofa, La Tercera y Radio Duna, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), destacó la importancia de “agilizar la inversión pública y atraer privados”.

Tras la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel y el panel de expertos, los abanderados abrieron el diálogo con una intervención sobre sus políticas financieras.

En concreto, la candidata del pacto Unidad por Chile apuntó a crecer con cohesión social y destacó tres pilares de su programa: seguridad pública, acceso a la vivienda y salud.

Respecto a la batería de políticas ecónomicas, señaló: “Chile puede ser una gran potencia mundial, creo que son caminos que debiéramos potenciar con mayor fuerza. Tenemos un país que es exportador y me gustaría que a esa exportación pudiéramos agregarle más valor".

En esa línea, resaltó la importancia de poner el foco en las áreas de investigación y desarollo.

“Tenemos que pensar en una investigación y desarrollo que se liga a los territorios, que se liga a las universidades también, y que permita una cooperación público-privada. Primero que crezca, efectivamente, porque invertimos muy poco en esto, y segundo, que lo se haga no quede exclusivamente privatizado“, precisó.

Y añadió: “Hablamos también mucho de agilizar trámites y de los permisos, pero la verdad es que ahora se ha dado un paso importante, hay que seguir trabajando en eso junto con agilizar inversión pública y atraer inversión privada, pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los marcos de esa conversación".

Para concluir su exposición, Jara sostuvo: "Yo le ofrezco capacidad de diálogo y lo he hecho con pruebas concretas, no siempre me ha ido bien, no siempre me ha ido mal, pero de eso se trata, que todo avance y nadie quede atrás“.