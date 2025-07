AH y FRVS no descartan que el oficialismo compita en dos listas para las parlamentarias

Con el reciente -y esperado- apoyo de la Democracia Cristiana a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), el panorama electoral del oficialismo queda más claro, pero no del todo despejado. Ahora las dudas se centran en las parlamentarias.

Si bien la mayoría de las voces del sector apuntan a que se debe competir en una lista única, tal como lo ha dicho el mismo Presidente Gabriel Boric, lo cierto es que aún hay personeros que no descartan que existan dos listas.

Así lo manifestaron los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Jaime Mulet (FRVS) en el marco de la reunión de presidentes de partidos oficialistas de este lunes.

Al ser consultado sobre la idea de un pacto parlamentario entre AH, el PL, la DC y la FRVS, Hirsch respondió que esa fórmula no está descartada.

“Nosotros aspiramos a una lista única, pero lo hemos dicho siempre, desde Acción Humanista hemos dicho que una lista única es posible, única y exclusivamente en la medida que se considere la necesidad de cada uno de los partidos de poder mantener su legalidad y poder proyectarse para aportar a un futuro gobierno ”, aseguró el diputado.

“En las últimas negociaciones el número se ha ido acercando y, por cierto, insisto, aspiramos a esa lista única, pero en caso de no ser posible habrá que ver otra posibilidad, que es la de dos listas. Serían dos listas que apoyan evidentemente la candidatura presidencial, así que en eso nadie se pierde, serían dos listas en una misma dirección”, afirmó.

Santiago, 28 de julio 2025. Reunion de presidentes de partidos oficialistas, en sede del Partido Socialista en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la misma línea, Mulet sostuvo: “ Yo soy de los que he planteado que las dos listas no me complican, y creo que dos listas bien reguladas amplían la base electoral" .

Esto, “porque en vez de tener 183 candidatos diputados tienes 366, y el efecto de dispersión que se produce, se produce en el mismo universo de votantes, pero al ampliar el universo de votantes, tú no necesariamente sacas menos parlamentarios y haces competir más gente”.

Dicho eso, remarcó: “No descarto tener dos listas en la medida que lo hagamos con Jeannette Jara de candidata a presidenta y entendamos que no se puede producir necesariamente el daño que algunos suponen. Lo que sí es claro es que una sola lista privilegia y beneficia fundamentalmente a los partidos grandes”.

“Hay que buscar obviamente las adecuaciones para que las cosas resulten bien para todos, y no ayudan obviamente en eso el deseo y la intención de que a través de reformas constitucionales o legales pretendan hacer desaparecer los partidos nuevos, impedir que haya partidos nuevos. Eso no ayuda en la confianza tampoco, yo lo he dicho una y otra vez, y no ayuda a la democracia tampoco”, cerró el diputado.