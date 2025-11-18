Alcaldesa Delfino (PS) apunta a “conversar” con votantes de Parisi de cara a la segunda vuelta

A menos de un mes para la segunda vuelta presidencial, los equipos de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, están reforzando sus estrategias para sumar nuevos votantes.

El objetivo de ambas partes es convencer a los electores que votaron por el candidato del PDG, Franco Parisi, quien alcanzó el 19,71% de los votos, obteniendo el tercer lugar en los comicios.

En se sentido, desde el oficialismo han dado señales de lo que se esperaría para convencer a ese electorado. En diálogo con radio Duna, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), remarcó que hay que “conversar” con esos votantes.

“Esta segunda vuelta es distinta. Hay que desplegar todas las fuerzas que tenemos y también dar a conocer nuestras propuestas para ver cómo Chile va a ir cambiando, va a ir mejorando” sostuvo.

La jefa comunal, si bien no es miembro del comando de la candidata Jara, remarcó la importancia de “leer bien lo que los vecinos están esperando”.

“Yo creo que el voto de Parisi, y que haya quedado en el tercer lugar, fue una sorpresa (…) y hay que mirar esa votación. Además que ese votante también es distinto", indicó.

La alcaldesa planteó que no se atrevería a decir que el votante de Parisi “es todo de derecha, es todo de izquierda. Es un votante que hay que ir a conversar con ellos, a ver qué piensan, por qué se vota por esa candidatura, qué es lo que finalmente representa".

“Y en ese sentido, el mismo día domingo, nuestra candidata recoge parte de sus propuestas como el tema de los medicamentos. Entonces, yo diría que hay que mirar obviamente con cautela esas votaciones, interpretar por qué los vecinos y las vecinas optaron por esa candidatura con tanta fuerza", sostuvo.