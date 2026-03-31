Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric

A través de un comunicado, el gobierno de José Antonio Kast dio a conocer la desvinculación de tres funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda, creado durante el mandato de Gabriel Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Según señala el documento, la decisión -tomada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira - responde a “estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida”.

Además de que los ahora exfuncionarios “no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”.

Eso sí, ratificaron que la Unidad de Programas de Derechos Humanos -al que pertenecían los involucrados- y el Plan Nacional de Búsqueda, continúan adelante.

“Los ajustes responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos”, aseguran.

Con todo, desde la subsecretaría acotan que “en momento oportuno se darán a conocer los nombres de las personas que asumirán los cargos de confianza, a contar del mes de abril”.