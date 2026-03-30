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    Política

    Tras salida de Ruth Hurtado y dos exvicepresidentes: Partido Republicano confirma su nueva directiva nacional

    Tanto la exsecretaria general de la tienda, como los exvicepresidentes Tomás Bengolea y Luis Silva, renunciaron para asumir responsabilidades en el gobierno de Kast, por lo que el partido debió reorganizar su mesa.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Vicente Bruna es el nuevo secretario general de Republicanos.

    Esta jornada, el Consejo General del Partido Republicano confirmó a los nuevos integrantes de la directiva nacional, la que fue objeto de una reorganización interna tras la salida de Ruth Hurtado, Tomás Bengolea y Luis Silva, quienes asumieron nuevas responsabilidades en el gobierno de José Antonio Kast.

    Así, tras ser ratificados por la comisión política de la tienda, el exprosecretario Vicente Bruna (29 años), se convierte en el nuevo secretario general y Catalina Thauby, consejera regional por Valparaíso, asume como prosecretaria.

    En tanto, el ingeniero comercial Benjamín Errázuriz y el abogado Javier Leturia ejercerán como vicepresidentes del partido liderado por Kast.

    Las modificaciones se registran tras la renuncia de la exsecretaria general Ruth Hurtado, quien llegó al Segundo Piso de La Moneda, como jefa de Gestión Ciudadana.

    En tanto, el exvicepresidente Tomás Bengolea fue nombrado jefe de asesores del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, mientras que otro exvicepresidente, Luis Silva, asumió como subsecretario de Justicia.

    El presidente de Republicanos, Arturo Squella, señaló que “debido a que parte importante de nuestra directiva asumió nuevas labores en el Gobierno, debimos proponer a los reemplazantes que seguirán trabajando en todo Chile con el fin de que nuestro partido siga creciendo, tenemos grandes desafíos por delante y una gran responsabilidad con Chile, apoyando el gobierno de emergencia de José Antonio Kast”.

    Por su parte, el nuevo secretario general, Vicente Bruna, señaló que “el periodo que viene es de mucho trabajo tanto en lo interno, como en nuestra colaboración con el gobierno. Sin embargo, el propósito del Partido Republicano sigue siendo el mismo: fortalecer la familia, la dignidad humana, proteger la vida y promover todos aquellos principios que hacen de Chile un mejor país”.

    Más sobre:RepublicanosdirectivaPartido Republicano

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