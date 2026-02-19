Alvarado por negociaciones para la mesa del Senado: “Haremos reuniones de coordinación, no para tomar decisiones”
"El objetivo de las reuniones que eventualmente se programan tienen como propósito conocer el rumbo de las negociaciones", aseguró el futuro ministro del Interior.
En las últimas horas se dio a conocer que el presidente electo, José Antonio Kast, intentó abrir conversaciones para incidir en la definición del primer año de la mesa de la Cámara Alta, pero las respuestas no fueron las esperadas.
En concreto, Kast solicitó que se contactara a los jefes de comité de la Cámara Alta -María José Gatica (RN),Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Gustavo Sanhueza (UDI)- para una reunión telemática, para conversar sobre dicho tema, pero los tres habrían “excusado”.
Es por eso que, para abordar este tema, este jueves, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), entregó un punto de prensa en el centro de operaciones del próximo gobierno.
“La conformación de las mesas permite un mejor o peor desarrollo de los trámites legislativos, pero la decisión es parlamentaria, nosotros solo recibimos información para conocer el rumbo de la negociación”, aseguró.
Consultado sobre las “fallidas” reuniones con los jefes de comité, contestó: “El objetivo de las reuniones que eventualmente se programan tienen como propósito conocer el rumbo de las negociaciones. Usted sabe que en un proceso de vacaciones es mucho más complejo adecuar los horarios y configurar una reunión, pero ya que estamos de nuevo retomando las actividades, tanto los parlamentarios como los ministros, próximamente haremos reuniones como corresponde de coordinación, pero no para tomar definiciones respecto a las mesas o a las comisiones”.
