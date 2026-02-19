Alvarado por negociaciones para la mesa del Senado: “Haremos reuniones de coordinación, no para tomar decisiones”

En las últimas horas se dio a conocer que el presidente electo, José Antonio Kast, intentó abrir conversaciones para incidir en la definición del primer año de la mesa de la Cámara Alta, pero las respuestas no fueron las esperadas.

En concreto, Kast solicitó que se contactara a los jefes de comité de la Cámara Alta -María José Gatica (RN),Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Gustavo Sanhueza (UDI)- para una reunión telemática, para conversar sobre dicho tema, pero los tres habrían “excusado”.

Es por eso que, para abordar este tema, este jueves, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), entregó un punto de prensa en el centro de operaciones del próximo gobierno.

“La conformación de las mesas permite un mejor o peor desarrollo de los trámites legislativos, pero la decisión es parlamentaria, nosotros solo recibimos información para conocer el rumbo de la negociación”, aseguró.