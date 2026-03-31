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    Política

    Amuch se reúne con el gobierno y presenta propuestas para combatir “crisis económica y de seguridad”

    Los jefes comunales solicitaron a Interior una mesa permanente -quincenal- entre el Ministerio de Interior, el de Economía y los municipios. Además de un “operativo que habilite a municipios a simplificar trámites”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, recibió esta mañana en La Moneda a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch). En la cita - en la que particpó por algunos minutos el Presidente José Antonio Kast- la organización presentó su agenda institucional y sus propuestas para enfrentar la “crisis política, económica y social”.

    Allí participaron los alcaldes de La Reina, José Manuel Palacios; Algarrobo, Marco Antonio González, San Pedro de La Paz, Juan Pablo Spoerer; Ránquil, Nicolás Torres; San Fernardo, Pablo Silva; Parral, Patricio Ojeda y Cerrillos, Johnny Yáñez.

    Según expusieron los jefes comunales, el alza de combustibles “encarece la canasta básica, el transporte y la calefacción simultáneamente” y “las medidas del gobierno anunciadas en marzo 2026 son un primer paso, pero no contemplan el rol del gobierno local como ejecutor territorial”.

    En esa línea, pidieron una mesa permanente -quincenal- entre el Ministerio de Interior, el de Economía y los municipios. Además de un “operativo que habilite a municipios a simplificar trámites”.

    Violencia escolar

    Con todo, los jefes comunales subrayaron que a “la crisis económica se suma una semana crítica en materia de seguridad que golpea directamente a los municipios”, esto a propósito de los recientes hechos de violencia desarrollados en contextos escolares.

    Es por eso que en cuanto al proyecto de ley que “autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud”, señalaron que “si la iniciativa llegara a concretarse, debería ser necesariamente con un reglamento único y de aplicación general, para evitar arbitrariedades y errores en su implementación y uso”.

    Amenaza a alcalde

    Otro punto que tocaron fue el de la amenaza de muerte al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González hace pocos días atrás en la Fiesta Costumbrista en la Medialuna de San José de Algarrobo.

    “Este ataque directo a una autoridad municipal en ejercicio de sus funciones es inaceptable y exige una respuesta institucional urgente del Ministerio del Interior”, reclamaron los alcaldes.

    Ante este hecho, propusieron que “se abra una agenda específica de seguridad comunal, con financiamiento y coordinación directa entre los Ministerios de Interior, de Seguridad Pública, el Ministerio Público, las policías y las municipalidades”.

    Y también, que prospere un proyecto de ley -propuesto por la Amuch a Segpres- “que agrega como circunstancia agravante de la responsabilidad penal en los delitos de amenazas que se vinculen con la acción del crimen organizado, terrorismo o tráfico de estupefacientes o cualquier otra organización criminal o delictual”.

    Más sobre:AlcaldesAmuchJosé Antonio KastAlza

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