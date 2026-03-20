Andrés Couble (FA) acusa “show comunicacional” del gobierno por primeros anuncios e instó a no imponer “agenda ideológica”

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, realizó un diagnóstico de la primera semana del gobierno de José Antonio Kast y criticó la estrategia comunicacional del Ejecutivo a raíz de la seguidilla de anuncios que marcaron la pauta esta semana.

Estas iniciativas -limitación del CAE y la gratuidad, retiro del proyecto de negociación ramal, indultos y revisión de decretos- anunciadas por el Presidente han configurado el inicio del gobierno y sus lineamientos comunicacionales. Esta estrategia fue denominada como “copamiento” comunicacional y pretende copar la agenda política para mantener a una oposición reactiva.

En conversación con Radio Universo, Couble apuntó que “el gobierno está poniendo un excesivo foco en lo comunicacional, sin preocuparse cómo eso genera efecto” y que “ es show pirotecnia comunicacional una vez más".

“El Estado tiene a la Contraloría, que es un organismo independiente que fiscaliza constantemente los actos de gobierno. Tiene también un comité de auditoría interna que está generado por ley y que tiene personas independientes de distintos lados“, agregó.

Asimismo, el secretario del FA apuntó que “tenemos toda una institucionalidad que sí fiscaliza. Entonces, lo que quiere hacer es plantar la duda, seguir hablando del gobierno anterior, pero la gente lo va a juzgar por sus resultados".

En ese sentido, Couble instó al Ejecutivo a construir políticas públicas a través del diálogo. “Cuando las políticas se hacen con diálogo y con mayores consensos, tienen más posibilidades de avanzar y de mantenerse en el largo plazo. Les llamo a que no traten de poner la pata encima con su agenda ideológica en todos los ámbitos” , indicó.

Sobre el Mepco

La eventual modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) de parte del Ejecutivo ante el alza de combustibles ha traído un intenso debate en el mundo político.

Couble cuestionó las medidas del Ejecutivo sobre el mecanismo que amortiguaría el alza de precios de los combustibles y apuntó que hay que revisar otros mecanismos para obtener recursos. “Este gobierno le pide sacrificio a la clase media, a los más pobres, que paguen en gratuidad, que paguen en el precio de los combustibles, que paguen con la inflación que generaría eso”, criticó.