SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Estrategia de “copamiento” comunicacional de La Moneda levanta primeras alertas en la derecha

    La seguidilla de anuncios y decisiones en la primera semana ha permitido al Ejecutivo marcar la agenda y desorientar a la oposición, pero en el oficialismo advierten riesgos de coordinación y desgaste.

    Por 
    Rocío Latorre
    Nicolás Quiñones
     
    Paula Catena
    Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A una semana de haber llegado a La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast optó por una estrategia de alto impacto mediático: copar la agenda política y legislativa con una seguidilla de anuncios que, hasta ahora, han mantenido a la oposición reactiva.

    El despliegue no ha sido menor. El Plan de Reconstrucción Nacional -que anunció medidas controvertidas en materia de gratuidad y el CAE-, el retiro del proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, la revisión y retiro de múltiples decretos en distintas subsecretarías, la activación de una auditoría total al Estado y la apertura del debate por eventuales indultos presidenciales, han configurado el inicio de este gobierno.

    A eso se suma la instalación de nuevos frentes, como la eventual modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio del alza internacional de los hidrocarburos. Todo, en paralelo y sin el ingreso masivo de proyectos de ley aún, lo que ha llevado al Ejecutivo a moverse principalmente a través de urgencias, anuncios presidenciales y ministeriales.

    En Palacio reconocen que el diseño ha sido deliberado y fue pensado desde antes de asumir. La apuesta ha sido aprovechar la denominada “luna de miel” del Ejecutivo, que son siempre los primeros meses, e instalar múltiples focos simultáneos para marcar el tono del gobierno desde el inicio y evitar que la oposición logre articular una respuesta unificada.

    “Mantener la agenda” es la consigna que se repite en el oficialismo, donde destacan que el despliegue ha obligado a sus adversarios a escoger en qué frente concentrar sus críticas.

    Hasta ahora, la evaluación interna de Palacio es positiva, aunque reconocen que implica riesgos. Si bien han surgido cuestionamientos -como el debate que abrió el propio Jefe de Estado por los indultos uniformados condenados en el contexto del estallido social-, en el Ejecutivo sostienen que esas “externalidades negativas” han sido contenidas sin alterar el rumbo general de la estrategia.

    Un rol clave en ese equilibrio lo ha jugado el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot. En el diseño de La Moneda, su tarea ha sido aterrizar los anuncios e intentar entregar certezas cuando el ruido político escala. Así ocurrió, por ejemplo, tras su paso por Icare la mañana de este miércoles, donde moderó las expectativas sobre el futuro del Mepco. “No es que vayamos a terminar con el mecanismo, pero sí va a haber que introducir algunas acciones legislativas”, afirmó.

    El titular de la Secretaría General de la Presidencia. Dedvi Missene

    Ese equilibrio entre ofensiva y contención es, precisamente, uno de los puntos que genera debate dentro del propio oficialismo. Aunque valoran la capacidad de instalar temas, algunos -en privado- advierten que sostener un ritmo de “copamiento” permanente puede tensionar la coordinación interna y dificultar, más adelante, los puentes con la oposición.

    Desde el Congreso, el diputado UDI Marco Antonio Sulantay reconoce que el despliegue es inusual frente a la tradición de vocerías más acotadas desde el retorno a la democracia, aunque justifica el riesgo: “La premura de que la gente necesita comunicación de lo que se está haciendo vale ese riesgo”.

    En el oficialismo, en tanto, asumen que el diseño implica costos. “El gobierno está para correr riesgo, sobre todo en uno como este que es de emergencia”, indica el republicano Juan Irarrázaval, quien enfatiza que una mayor actividad en todos los niveles inevitablemente expone más flancos.

    En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán apunta a la necesidad de ordenar el flujo de información: “Eso siempre va a ser un riesgo, pero uno tiene la mirada de que va a estar debidamente coordinado, informado, es muy importante que la información la maneje Segpres y la que baje a los parlamentarios y a la ciudadanía en general”.

    Una preocupación que también comparte el RN Diego Schalper, quien pone el foco en la coordinación comunicacional y el rol de la vocería para mantener coherencia en medio del alto volumen de anuncios.

    “En eso la que tiene responsabilidad es la ministra vocera, que es lograr que las comunicaciones mantengan una coherencia. El diseño, evidentemente, reporta riesgos, pero riesgos que debieran ser manejados perfectamente por la Segegob”, afirma.

    Por ahora, en La Moneda apuestan a que el impacto inicial compense los riesgos. La incógnita es si este ritmo -que ha logrado desorientar a la oposición en su primera semana- podrá sostenerse en el tiempo, especialmente cuando el gobierno deba pasar desde el anuncio a la tramitación legislativa y a la negociación política.

    El diseño ha sido trabajado principalmente por el equipo que lidera Cristián Valenzuela, director de Contenidos y Comunicaciones del Segundo Piso de Kast. Bajo su mando también está la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que encabeza Felipe Costabal.

    Ambos han intentado, según transmiten en Palacio, mantener el control de la agenda y también de las distintas autoridades de gobierno, a las cuales han instruido a informar todo y evitar filtraciones.

    En su vocería, la ministra Mara Sedini aseguró que “esto no es un copamiento comunicacional, esto es trabajar, porque entendemos que cada día que se pierde es un costo para miles de familias que hoy enfrentan problemas de seguridad, migración, empleo y situación económica, y por eso estamos actuando con urgencia y responsabilidad desde el primer día”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaLa MonedaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    La importancia de hidratarse (bien)

    Un declive “sin precedentes”: EE.UU. pierde su estatus de “democracia liberal” por primera vez desde al menos 1975

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    2.
    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    3.
    En el Congreso, municipios y mundo privado: la reinvención de la segunda línea de Boric

    En el Congreso, municipios y mundo privado: la reinvención de la segunda línea de Boric

    4.
    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    De Paine a Palacio: los arreglos de Pía Adriasola en La Moneda en su proceso de instalación

    5.
    Manuel José Ossandón acusa a exsecretario del Senado de presunta falsificación de instrumento público en la Sala

    Manuel José Ossandón acusa a exsecretario del Senado de presunta falsificación de instrumento público en la Sala

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición
    Chile

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana
    Negocios

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana

    Exministro Grau celebra cifra de crecimiento 2025 y dice que con estos nuevos datos la deuda pública bajó

    Alejandro Weber resta prioridad a posibles cambios de Hacienda al Mepco: “Es un problema en ciernes, pero no es un problema hoy”

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP
    El Deportivo

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Ricardo Gareca festina con su fracaso en la Roja: “En Perú me quieren más porque con Chile terminamos últimos”

    Arturo Vidal pone la alerta en Colo Colo: el Rey no participa de la práctica alba

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos
    Cultura y entretención

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Angelo Pierattini está de vuelta a los escenarios con El regreso del guerrero

    Un declive “sin precedentes”: EE.UU. pierde su estatus de “democracia liberal” por primera vez desde al menos 1975
    Mundo

    Un declive “sin precedentes”: EE.UU. pierde su estatus de “democracia liberal” por primera vez desde al menos 1975

    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”

    Nigeria se convierte en el primer país de África en depositar material en el Archivo Mundial del Ártico

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir