Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”

Desde Lo Barnechea y arriba de un caballo, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, le envió un mensaje a su contendora oficialista, Jeannette Jara (PC), y también abordó la frustrada candidatura de Daniel Jadue (PC) al Parlamento.

En medio de un punto de prensa en el rodeo de dicha comuna, el diputado opositor fue consultado sobre los resultados del último sondeo de Cadem, en donde José Antonio Kast y Jara comparten el liderato, y Evelyn Matthei se queda en el tercer lugar.

Al respecto, Kaiser sostuvo: “Sabemos que José Antonio está en una buena posición. Es difícil mantenerse puntero, sobre todo cuando te están arreando. Evelyn está en una posición expectante. Jara corre sola por los votos de izquierda, así que probablemente la encontremos en segunda vuelta”.

Dicho eso, le envió un mensaje a la candidata PC: “En segunda vuelta eso sí no va a poder no responderme a las preguntas que le hagan los debates. Así que yo le propondría que en los próximos debates se vaya acostumbrando”.

“Gobierna Carmona”

Luego fue consultado sobre la frustrada candidatura de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados, debido al fallo del Tricel que suspendió sus derechos políticos y lo excluyó del padrón electoral.

“Lo lamentable es que hasta el día de hoy parece no permear que en el Partido Comunista manda el partido, no mandan los militantes del Partido Comunista”, señaló Kaiser, haciendo alusión a la postura de Jara, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado estar en desacuerdo con la candidatura de Jadue dada su situación judicial.

“Eso es lo que vimos, mandó el partido y mantuvo a Jadue, a pesar de que Jara es su candidata a presidenta”, continuó.