SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Aumenta presión por subsecretarios y delegados: partidos piden más equilibrio ad portas de nominaciones

    Este viernes el presidete electo informará a sus delegaciones presidenciales, mientras que la próxima semana hará lo propio con las subsecretarías.

    Por 
    Josefa Sciammaro
     
    Pedro Rosas
    Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast dejó a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y al resto de los partidos con una tarea clara por delante: asegurar presencia política en las subsecretarías y las delegaciones presidenciales. Esto, tras una nómina ministerial en la que las colectividades solamente obtuvieron siete puestos, de un total de 24.

    Así, a solo tres días de que Kast de a conocer los nombres de los delegados y a poco más de una semana de que haga lo propio con los subsecretarios, en los partidos han subido la presión para aumentar su representación en los denominados cargos de segunda línea.

    Particularmente en la coalición de centroderecha el tema genera inquietud.

    Aunque en el bloque han evitado cuestionar públicamente la decisión del mandatario electo, parlamentarios reconocen que el esfuerzo se trasladó inmediatamente al segundo nivel del gobierno, donde esperan que los partidos tengan un rol más protagónico. Asimismo, defendieron la idea de que es un diseño coherente con el “gobierno de emergencia”, privilegiando la técnica por sobre la experiencia política.

    Uno de los primeros en salir públicamente a pedir más espacio para los partidos fue el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper.

    “La verdad que veo muy difícil parar un gobierno que requiere de gente que te defienda, que te apoye, que te alimente, las distintas actividades del país, si tú no te entroncas en los partidos (...). Uno respeta la decisión de presidente, él ganó, pero creo, si me permiten un comentario, que a nivel de subsecretario, a nivel de delegados presidenciales, a nivel de estructuras regionales, yo creo que es muy importante que encontremos un complemento con los partidos“, afirmó este martes.

    En esa línea, hoy se sumaron otras voces del bloque de centroderecha.

    Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, el diputado Frank Sauerbaum, si bien destacó la relación de los partidos con Kast, recalcó que “se requiere que haya una presencia más clara en las distintas autoridades. Tenemos claro que apenas se han nominado el 10% de todos los funcionarios, por lo tanto esperamos que haya presencia de los partidos en las subsecretarías, en los delegados presidenciales, en los seremi y otras autoridades, y para eso los partidos debieran actuar en conjunto para colaborar con el presidente y no transformarse en un inconveniente”.

    Mientras tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) reconoció que faltó “un poco de mundo político” en el gabinete, por lo que llamó a que “esto tenga una mixtura entre lo privado, lo político, el mundo del pensamiento. Tiene que tener de todo un poco. Dado que no tenemos tanta presencia a nivel ministerial, sería bueno que los partidos la tuviéramos en otros ámbitos y cargos”.

    En esa misma línea, Ossandón destacó que sería lógico y realista reforzar los gabinetes con experiencia política, esto con el fin de que “las relaciones y bajadas de los proyectos sean más expeditas”. Por otro lado, hizo hincapié en que deben incluirlos en el gobierno, “si se nos ha invitado a ser colaboradores, también queremos ver reciprocidad”.

    En la UDI también salieron a presionar. El senador Gustavo Sanhueza afirmó que, en un contexto en el que la próxima semana se va a conocer la nómina de subsecretarios, “obviamente nosotros esperamos y sentimos, y el propio presidente lo ha dicho, que ahí va a haber un espacio mayor para personas que sean militantes o simpatizantes de algún partido político”.

    En esa línea, el diputado UDI, Gustavo Benavente, afirmó que “sin duda alguna nos gustaría un poquito mayor presencia de la UDI y quizás de los partidos (...). Es importante que haya un complemento entre ministros y subsecretarios. Y si tenemos varios ministros técnicos o independientes, llamémoslo más que eso, independientes, es bueno que tengan un complemento más político en los subsecretarios”.

    Su par del gremialismo, Marco Antonio Sulantay, en tanto, aseguró que “donde haya un ministro que tenga poca experiencia en lo político, lo ideal sería poner un subsecretario que pueda ser un soporte en ese sentido (...). Sería una planificación ideal en ese sentido. Pero no solamente los subsecretarios, yo quiero ir más allá. Deben haber equilibrios políticos en las delegaciones presidenciales regionales, y también en los gabinetes regionales”.

    En ese contexto, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) no esconden que en los cargos de segunda línea pdría haber más presencia de los partidos.

    Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “uno esperaría que en el caso del nombramiento de los subsecretarios, se pueda lograr adecuar el equipo para que no falte ni lo técnico ni lo político”.

    21-01-2025 Arturo Squella, presidente Partido Republicano- LT Desde la redacción - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Eso sí, recalcó que “el número de quienes son militantes o no, la verdad es que nos tiene sin cuidado. Si es que hay alguien que le importan las fichas de militancia, la verdad es que les tengo que comentar que la inmensa mayoría de los chilenos no le interesa (...), lo que nos interesa es que se convoque a las mejores personas”.

    Hasta el momento ya hay algunos confirmados para los cargos de segunda línea como la militante de RN, Constanza Castillo, en la subsecretaría de la Segpres y Máximo Pavez (UDI) en la de Interior.

    En las delegaciones, en tanto, también se ha avanzado con algunos nombres. Entre ellos, destacan Diego Sepúlveda (republicano) por el Ñuble, Juan Eduardo Prieto por El Maule, Germán Codina en la Región Metropolitana, Manuel Millones en Valparaíso, Sofía Cid (republicana) en Atacama, y el exfiscal Francisco Ljubeticen La Araucanía.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMChile VamosSubsecretaríasDelegados presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    En su debut frente a presidentes de América Latina y el Caribe en foro económico: Kast hace llamado a la unidad y coordinación

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Lo más leído

    1.
    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    2.
    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    3.
    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    4.
    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    5.
    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    ¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur
    Cultura y entretención

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones
    Mundo

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó