Aumenta presión por subsecretarios y delegados: partidos piden más equilibrio ad portas de nominaciones

El anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast dejó a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y al resto de los partidos con una tarea clara por delante: asegurar presencia política en las subsecretarías y las delegaciones presidenciales. Esto, tras una nómina ministerial en la que las colectividades solamente obtuvieron siete puestos, de un total de 24.

Así, a solo tres días de que Kast de a conocer los nombres de los delegados y a poco más de una semana de que haga lo propio con los subsecretarios, en los partidos han subido la presión para aumentar su representación en los denominados cargos de segunda línea.

Particularmente en la coalición de centroderecha el tema genera inquietud.

Aunque en el bloque han evitado cuestionar públicamente la decisión del mandatario electo, parlamentarios reconocen que el esfuerzo se trasladó inmediatamente al segundo nivel del gobierno, donde esperan que los partidos tengan un rol más protagónico. Asimismo, defendieron la idea de que es un diseño coherente con el “gobierno de emergencia”, privilegiando la técnica por sobre la experiencia política.

Uno de los primeros en salir públicamente a pedir más espacio para los partidos fue el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper.

“La verdad que veo muy difícil parar un gobierno que requiere de gente que te defienda, que te apoye, que te alimente, las distintas actividades del país, si tú no te entroncas en los partidos (...). Uno respeta la decisión de presidente, él ganó, pero creo, si me permiten un comentario, que a nivel de subsecretario, a nivel de delegados presidenciales, a nivel de estructuras regionales, yo creo que es muy importante que encontremos un complemento con los partidos“, afirmó este martes.

En esa línea, hoy se sumaron otras voces del bloque de centroderecha.

Por ejemplo, el jefe de bancada de RN, el diputado Frank Sauerbaum, si bien destacó la relación de los partidos con Kast, recalcó que “se requiere que haya una presencia más clara en las distintas autoridades. Tenemos claro que apenas se han nominado el 10% de todos los funcionarios, por lo tanto esperamos que haya presencia de los partidos en las subsecretarías, en los delegados presidenciales, en los seremi y otras autoridades, y para eso los partidos debieran actuar en conjunto para colaborar con el presidente y no transformarse en un inconveniente”.

Mientras tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) reconoció que faltó “un poco de mundo político” en el gabinete, por lo que llamó a que “esto tenga una mixtura entre lo privado, lo político, el mundo del pensamiento. Tiene que tener de todo un poco. Dado que no tenemos tanta presencia a nivel ministerial, sería bueno que los partidos la tuviéramos en otros ámbitos y cargos”.

En esa misma línea, Ossandón destacó que sería lógico y realista reforzar los gabinetes con experiencia política, esto con el fin de que “las relaciones y bajadas de los proyectos sean más expeditas”. Por otro lado, hizo hincapié en que deben incluirlos en el gobierno, “si se nos ha invitado a ser colaboradores, también queremos ver reciprocidad”.

En la UDI también salieron a presionar. El senador Gustavo Sanhueza afirmó que, en un contexto en el que la próxima semana se va a conocer la nómina de subsecretarios, “obviamente nosotros esperamos y sentimos, y el propio presidente lo ha dicho, que ahí va a haber un espacio mayor para personas que sean militantes o simpatizantes de algún partido político”.

En esa línea, el diputado UDI, Gustavo Benavente, afirmó que “sin duda alguna nos gustaría un poquito mayor presencia de la UDI y quizás de los partidos (...). Es importante que haya un complemento entre ministros y subsecretarios. Y si tenemos varios ministros técnicos o independientes, llamémoslo más que eso, independientes, es bueno que tengan un complemento más político en los subsecretarios”.

Su par del gremialismo, Marco Antonio Sulantay, en tanto, aseguró que “donde haya un ministro que tenga poca experiencia en lo político, lo ideal sería poner un subsecretario que pueda ser un soporte en ese sentido (...). Sería una planificación ideal en ese sentido. Pero no solamente los subsecretarios, yo quiero ir más allá. Deben haber equilibrios políticos en las delegaciones presidenciales regionales, y también en los gabinetes regionales”.

En ese contexto, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) no esconden que en los cargos de segunda línea pdría haber más presencia de los partidos.

Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “uno esperaría que en el caso del nombramiento de los subsecretarios, se pueda lograr adecuar el equipo para que no falte ni lo técnico ni lo político”.

21-01-2025 Arturo Squella, presidente Partido Republicano- LT Desde la redacción - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Eso sí, recalcó que “el número de quienes son militantes o no, la verdad es que nos tiene sin cuidado. Si es que hay alguien que le importan las fichas de militancia, la verdad es que les tengo que comentar que la inmensa mayoría de los chilenos no le interesa (...), lo que nos interesa es que se convoque a las mejores personas”.

Hasta el momento ya hay algunos confirmados para los cargos de segunda línea como la militante de RN, Constanza Castillo, en la subsecretaría de la Segpres y Máximo Pavez (UDI) en la de Interior.

En las delegaciones, en tanto, también se ha avanzado con algunos nombres. Entre ellos, destacan Diego Sepúlveda (republicano) por el Ñuble, Juan Eduardo Prieto por El Maule, Germán Codina en la Región Metropolitana, Manuel Millones en Valparaíso, Sofía Cid (republicana) en Atacama, y el exfiscal Francisco Ljubeticen La Araucanía.