Bachelet rebate argumentos de Kast por quitarle el apoyo y revela intención de Piñera de postularla a la ONU

Valparaiso, 25 de marzo 2026 La ex presidenta, Michelle Bachelet, asiste al ciclo de conversaciones Riesgos y Retos de la Democracia, realizada en el aula magna de la facultada de derecho de la Universidad de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

La expresidenta Michelle Bachelet abordó la tarde de este martes su postulación a la secretaría general de la ONU, luego que el gobierno de José Antonio Kast retirara su apoyo y continuara la candidatura junto a Brasil y México.

El tema lo trató durante su participación en el conversatorio “A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”.

En aquella instancia, Bachelet primeramente criticó el argumento dado por el Ejecutivo de la existencia de una gran variedad de candidaturas y también enfatizó que “existe la voluntad de un grupo de países de que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer”.

"En este momento hay solo 4 candidatos, digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una diversidad enorme de candidatos , la vez pasada eran 13 candidatos que fueron a estas conversaciones con los países", señaló.

Además de lo anterior, también contó que en un minuto el expresidente Sebastián Piñera le habría ofrecido postularse a la Secretaría General de la ONU , al punto que la habría propuesto para el cargo.

“Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, vine a Chile. Trataba de ver a mi familia por Pascua, Año Nuevo. Cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me ha invitado a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas. Estando yo ahí me dice ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima Secretaria General de Naciones Unidas?’. Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije no, de ninguna manera. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’“, relató Bachelet.

Tras contar aquello, enfatizó que continuaría con su candidatura con el apoyo de Brasil y de México.

“Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”, concluyó.