Balladares apunta a apertura de republicanos si triunfa Kast y remarca: “Tenemos que construir esas mayorías en el Congreso”

En entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la senadora electa por la Región del Maule y secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a la manera en que, a su juicio, debería plantearse el Partido Republicano si José Antonio Kast se impone a la abanderada oficialista Jeannette Jara en el balotaje del próximo 14 diciembre.

En concreto, la dirigente de la colectividad de la derecha tradicional apuntó a la mayor apertura a la que tendría apostar la tienda liderada por Arturo Squella para conseguir las mayorías en el Congreso Nacional que son necesarias al ser Ejecutivo.

“En un eventual gobierno de José Antonio Kast, el Partido Republicano debe tener apertura, como decíamos, porque tenemos que construir esas mayorías en el Congreso, que necesita un gobierno”, dijo.

En ese sentido, la senadora electa planteó que RN puede ser un aliado para conseguir acuerdos que permitan sacar adelante el programa de gobierno propuesto por Kast.

“Ahí Renovación Nacional tiene un número importante, por ejemplo la bancada de senadores, que va a ser la bancada más grande, en el caso de los diputados también un número muy relevante de diputados. El RN siempre hemos construido acuerdos en nuestra historia, en nuestra esencia está esa construcción de acuerdo, por lo tanto creo que nosotros podemos ser un aporte en la colaboración de construir esas mayorías que necesitamos para gobernar”, remarcó.

Y luego agregó: “Yo creo que el Partido Republicano lo entiende así, he visto cómo han sido los llamados de tanto de su presidente, Arturo Squella, como del candidato José Antonio Kast”.

De acuerdo a Balladares, una muestra de esa apertura se vio reflejada en la cita que tuvo el aspirante republicano a La Moneda con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, histórico militante de la DC, partido que, sin embargo, apoya a Jara.

“Así es como se tienen que construir los gobiernos, va a ser un gobierno que tiene que buscar esos apoyos, imagínense en estos días la foto con el expresidente Frei, eso es claramente una señal de apertura”, enfatizó.

Asimismo, descartó que la alianza que formó Chile Vamos con Demócratas para la elección parlamentaria y la presidencial haya sido un error, pese al resultado para Evelyn Matthei.

“No creo que haya sido un error, en el sentido de que nosotros teníamos un desafío, que era ampliar nuestro espectro. Tal vez haber ido unidos a otros, tal vez haber hecho una primaria, o tal vez haber sido lista unitaria. Probablemente ahí está la discusión, pero había que sumar ese centro”, zanjó.

