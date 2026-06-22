Bancada de diputados DC votará en contra de la acusación constitucional del exministro Nicolás Grau

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunció que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, al asegurar que el libelo carece de mérito.

El diputado y jefe de bancada, Jorge Díaz, mencionó que “habiendo leído en rigor el libelo de la acusación constitucional, no existen méritos suficientes ni legales ni tampoco el mérito propio de los aspectos de Hacienda que impliquen avanzar y prosperar en apoyar este tipo de indicaciones ”.

“La acusación constitucional es un mecanismo que se establece como uno de ultima ratio, o sea siendo el último posible de exigir frente a situaciones irregulares que se puedan atender en la administración pública. Y a juicio de esta bancada no existen esos méritos suficientes. De modo tal que nuestra decisión definitiva va a ser votar en contra de esta acusación constitucional”, agregó.

En detalle, además precisó que “esta es una decisión que tomó la bancada de diputados de la DC en general” y no el comité que conforman junto a otros partidos e independientes. De igual forma, indicó que “entendemos que se van a sumar también a este rechazo”.

Mientras que Héctor Barría explicó que “la verdad es que después de revisarlo durante bastante tiempo hemos llegado a la conclusión de que no tiene mérito alguno, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a todos los sectores que fueron gobierno recientemente a que tengan la altura de miras de mejorar las relaciones, mejorar el diálogo, evitar enfrentamientos, evitar que venga un empate ahora a los próximos días como acusaron a Grau”.

“Tenemos que ser capaces de colocar énfasis en los temas que nos piden los chilenos y chilenas, crecimiento, trabajo, seguridad pública y no en esta guerra de guerrilla que poco aporta”, comentó Barría.

Por su parte, el parlamentario Álvaro Ortiz apuntó que fue un tema discutido y acordado en la mesa nacional del partido. “ La Democracia Cristiana estará en contra de la acusación constitucional en contra del exministro Grau ”, afirmó.

Asimismo, Ortiz analizó que “hay dos almas dentro del gobierno; por un lado, tenemos esta aplanadora de mayoría de diputados y diputadas republicanas que vienen con mucha fuerza, en algunos casos con mucha arrogancia, que se han aliado con partidos como el PDG, y por otro lado, tenemos un alma de integrantes de partidos más tradicionales de centro derecha que no están de paso en política, sino que llevan ya muchos años en el servicio público y que se dan cuenta de que estos gallitos de poco y nada sirven y que se da en un pésimo momento”.