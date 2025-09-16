Siguen los reproches por Rincón: Demócratas afirma que impugnación a candidatura es una pasada de “cuenta” por apoyar el Rechazo

Los parlamentarios demócratas cuestionaron nuevamente la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de rechazar la candidatura senatorial de Ximena Rincón.

El organismo acogió los reclamos de la Democracia Cristiana (DC) y el oficialismo, que argumentaron la imposibilidad de una tercera postulación al Senado debido a que excedía los períodos máximos de reelección.

Desde el Congreso, el senador Matías Walker señaló: “Nunca le van a perdonar a la senadora haber liderado la campaña del Rechazo”.

Mensaje que replicó la presidenta de la bancada de diputados, Joanna Pérez: “Los demócratas han estado en el lado correcto de la historia y creo que eso tiene costos. Aquí muchos no se han atrevido ni a dar la cara”.

En esa línea, destacó la nueva labor que asumirá Rincón en el comando de Evelyn Matthei y el trabajo que realizará con los candidatos del Maule, región por la que buscaba la reelección.

En medio del punto de prensa la senadora volvió a reiterar su molestia y responsabilizó al senador y timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, por la impugnación de su candidatura.

“Él, como abogado, sabe que no podía ocupar su firma para impugnar la candidatura y ocupó en mandato al abogado del ministro del Interior para no poner su nombre. Eso es algo claro y evidente, por lo tanto, no necesita ser respondido”, sostuvo.

Asimismo, reforzó que el reclamo respondía a una “pasada de cuentas”.

“Como políticos tomamos una decisión hace más de dos años de no acompañar la postura de la Democracia Cristiana en el apruebo de un mal texto constitucional que nos dividía, que nos enfrentaba, que nos llevaba a los extremos de la izquierda. Esa postura fue respaldada ampliamente por el país. Obviamente, no les gusta, porque el país les dijo que estaban equivocados”, remarcó.

La senadora ya había hecho sus descargos contra Huenchumilla, quien contestó que la reclamació no escondía tintes personales.

“No hay nada personal; se trata simplemente de que las instituciones funcionen”, zanjó el senador.