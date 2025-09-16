“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

“Mala la respuesta de la senadora (Ximena) Rincón”. Así de tajante fue la reacción del senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla a los descargos que realizó esta jornada la timotel de Demócratas tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que la excluyó de las senatoriales.

Esta mañana, Rincón apuntó a que la decisión del Tricel establece “un precedente complejo para la democracia”, arremetiendo a su vez contra sus pares del PS y la DC (Paulina Vodanovic y Huenchumilla, respectivamente), indicando que “no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación”.

Al respecto, Huenchumilla se defendió, indicando que en el requerimiento que presentó el gobierno junto a la DC y que fue acogido finalmente por el Tricel, inhabilitando así a Rincón de la carrera senatorial “no hay nada personal; se trata simplemente de que las instituciones funcionen”.

“Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo participé directamente en la Comisión de Constitución del Senado, en la tramitación de la ley que limitó los periodos parlamentarios y redacté de mi puño y letra alguno de los artículos”, expresó. “Por lo tanto, conozco la letra y el espíritu de la ley”.

En esto, apuntó, “había que parar en seco los resquicios”.

“ Y por eso recurrimos ante dicho tribunal con un mandato judicial, otorgado a un abogado, como lo indica el código de procedimiento civil, que la senadora conoce. No quisimos que se repitiera lo que pasó en el Senado, cuando Ximena renunció a la DC y a la bancada de senadores y, sin embargo, mediante resquicios y con ayuda de la derecha, se quedó en la Comisión de Hacienda, que reglamentariamente, nos correspondía ”, explicó.

“El tribunal se pronunció, y, por ende, las instituciones funcionaron, y como senadores, nos corresponde acatar los fallos conforme a derecho”, concluyó.